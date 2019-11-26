Готовьте таз: Отключат 27 домов от горячей воды в центре Бердска 27 ноября

Отключение связано с капитальным ремонтом дома № 1 по ул. Кутузова. Необходимо заменить запорную арматуру на трубопроводе горячего водоснабжения.

Воды не будет несколько часов

Отключат горячую воду 27 ноября с 8 утра до часу дня в 27 домах в центре Бердска. как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской управляющей компании ЗАО ГК «Вымпел-Сервис», отключение связано с капитальным ремонтом дома № 1 по ул. Кутузова. Необходимо заменить запорную арматуру на трубопроводе горячего водоснабжения. Горячей воды не будет у потребителей от ЦТП-13 по адресам:

— ул. Ленина, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18,

— ул. Кутузова, 1,

— ул. Островского, 1а,1б,

— ул. Суворова, 4,

— ул. К. Маркса, 2а, 2б, 11, 13, 3, 4, 5, 8, 10, 7,

— ул. Энергетическая, 4,5 ,7,10 ,12, 3, 9.