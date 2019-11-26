26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Готовьте таз: Отключат 27 домов от горячей воды в центре Бердска 27 ноября

17:19 26.11.2019, Марина Волкова Фото: pixabay
0

Отключение связано с капитальным ремонтом дома № 1 по ул. Кутузова. Необходимо заменить запорную арматуру на трубопроводе горячего водоснабжения.

Готовьте таз: Отключат 27 домов от горячей воды в центре Бердска 27 ноября
Воды не будет несколько часов

Отключат горячую воду 27 ноября с 8 утра до часу дня в 27 домах в центре Бердска. как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в диспетчерской управляющей компании ЗАО ГК «Вымпел-Сервис», отключение связано с капитальным ремонтом дома № 1 по ул. Кутузова. Необходимо заменить запорную арматуру на трубопроводе горячего водоснабжения. Горячей воды не будет у потребителей от ЦТП-13 по адресам:

— ул. Ленина, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18,

— ул. Кутузова, 1,

— ул. Островского, 1а,1б,

— ул. Суворова, 4,

— ул. К. Маркса, 2а, 2б, 11, 13, 3, 4, 5, 8, 10, 7,

— ул. Энергетическая, 4,5 ,7,10 ,12, 3, 9.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Потерпите?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖизнь 6-летнего Игоря Орехова с нейробластомой IV степени стоит 4,4 млн рублей
18:30 26-11-2019
Жизнь 6-летнего Игоря Орехова с нейробластомой IV степени стоит 4,4 млн рублей
Чип или тату: промаркирует всех домашних животных Минсельхоз
18:15 26-11-2019
Чип или тату: промаркирует всех домашних животных Минсельхоз
БердскНазвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
18:09 26-11-2019
Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
БердскКататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
18:00 26-11-2019
Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
Фото обновленной Lada 4x4 выложили в сеть
17:59 26-11-2019
Фото обновленной Lada 4x4 выложили в сеть
Более 3 млрд рублей по нацпроекту вложили в стадионы и спортивные арены в районах Новосибирской области
17:58 26-11-2019
Более 3 млрд рублей по нацпроекту вложили в стадионы и спортивные арены в районах Новосибирской области
Как индексируется полученный маткапитал?
17:54 26-11-2019
Как индексируется полученный маткапитал?
Вода в ушах: встряхивание головы для избавления от воды в ушах может привести к повреждению мозга
17:52 26-11-2019
Вода в ушах: встряхивание головы для избавления от воды в ушах может привести к повреждению мозга
Имущество на 2,2 млрд рублей изъяли у экс-главы Марий Эл Маркелова
17:48 26-11-2019
Имущество на 2,2 млрд рублей изъяли у экс-главы Марий Эл Маркелова
Изнасиловали девушку-следователя перед ее самоубийством в Сочи 1
17:45 26-11-2019
Изнасиловали девушку-следователя перед ее самоубийством в Сочи