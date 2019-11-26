За 340 млн рублей построили самый длинный путепровод с «умным освещением» в Новосибирской области

800-метровый путепровод, сооруженный по областной программе в Коченевском районе, должны были сдать еще в 2017 году. Но подрядчик подвел. На путепроводе устроено капитальное покрытие из асфальтобетона, тротуары и вся дорожная инфраструктура.

Коченевский путепровод стал 12-м в регионе

Новый путепровод через железную дорогу «Омск – Новосибирск» в Коченёвском районе с автоматизированной системой управления освещением стал самым длинным в регионе. Движение через путепровод, построенный по областной программе, 26 ноября открыл министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Путепровод позволит вывести транспорт на федеральную трассу, минуя рабочий поселок Коченёво, позволит разгрузить улицы рабочего посёлка и не терять время автомобилистов на железнодорожном переезде, – отметил Анатолий Костылевский. – Данный объект ликвидировал одноуровневое пересечение автомобильной и железной дорог. На путепроводе установлена автоматизированная система управления освещением, которая будет включать и выключать электроэнергию в целях экономии в зависимости от времени суток. Работы по строительству путепровода проводились за счет средств областного бюджета, стоимость объекта составляет 339 млн рублей».

Министр уточнил, что путепровод должен был быть введен в эксплуатацию в 2017 году, однако в связи с тяжелым финансовым положением подрядчика сроки изменились. «Открытие объекта ожидается в следующем году при наступлении положительных погодных условий. Заказчиком к подрядчику будут применены все штрафные санкции, предусмотренные контрактными обязательствами», – отметил он.

Протяженность путепровода и подходов к нему составляет порядка 800 метров, объект расположен на 6 км а/д «Коченёво – совхоз Коченёвский» в Коченёвском районе Новосибирской области. Металлический мост проходит под тремя действующими и двумя перспективными железнодорожными путями. На путепроводе и на подходах к нему устроено капитальное покрытие из асфальтобетона, тротуары, а также установлены ограждения безопасности, дорожные знаки, обеспечено функционирование систем освещения.

Как уточнил начальник отдела искусственных сооружений ГКУ НСО «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (заказчик объекта) Иосиф Кодалаев, открытие рабочего движения является этапом работ, который входит в состав проектной документации. После этого начнется разбор временной объездной дороги, выполнение рекультивационных и других работ, предшествующих проведению приемочной комиссии и вводу объекта в эксплуатацию.

«Всего в Новосибирской области функционируют 11 путепроводов, и новый, Коченёвский путепровод, является 12-ым и самым длинным в регионе. Кроме этого, в области ведутся работы по строительству еще одного путепровода на трассе К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», завершение работ планируется в 2020 году», – отметил Иосиф Кодалаев.