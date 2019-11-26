Более 3 млрд рублей по нацпроекту вложили в стадионы и спортивные арены в районах Новосибирской области

Планируемый объем финансирования на 2020 год — 4,6 млн рублей. Уже до конца 2019-го планируют открытие двух объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Куйбышевском районе и спортивного комплекса в Тогучинском районе.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов

Масштабное строительство спортивных объектов, приобретение оборудования и спортплощадок, организация массовых спортивных турниров и подготовка профессиональных спортсменов мирового уровня – в Новосибирской области продолжается реализация проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». О реализованных мероприятиях и планах на ближайшие годы рассказал на пресс-конференции 26 ноября министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, сообщили а пресс-службе регионального правительства.

«В Новосибирской области строятся знаковые и уникальные для нашего региона и для всей страны спортивные объекты, подготовлен мощный спортивный резерв, большое количество жителей систематически занимаются различными видами спорта. Благодаря реализации проекта «Спорт – норма жизни» нам удалось увеличить темпы развития спортивного направления, получить значительное финансирование. Уверен, нам удастся в полной мере реализовать все задачи, поставленные в рамках национального проекта», – отметил Сергей Ахапов.

Так, уже до конца 2019 года планируется открытие двух спортивных объектов – физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Куйбышевском районе и спортивного комплекса в Тогучинском районе. В районах уже открыто почти 20 новых спортивных площадок для сдачи нормативов ГТО. Введены в эксплуатацию региональный центр фехтования, стадион в Чулымском районе, бассейны в Новосибирске и в р.п. Кольцово, хоккейные коробки в районах Новосибирской области.

В следующем году, в частности, будут построены стадионы в р.п. Сузун, поселке Линево, поселке Мошково, ледовая арена в р.п. Краснообск, спортивный комплекс в Колывани, крытая спортивная площадка в Карасуке и физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в Криводановке, Чанах, Маслянино. Среди наиболее масштабных проектов – продолжающееся строительство многофункциональной Ледовой арены и регионального волейбольного центра в Новосибирске.

Как отметил Сергей Ахапов, в регионе осуществляется финансирование 24 спортивных организаций Новосибирской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации. Всего в 2019 году было проведено более 500 различных спортивных мероприятий, в том числе 3 – международного уровня. Уже в январе 2020 года Новосибирская область примет такой масштабный турнир, как чемпионат России по греко-римской борьбе.

Общий объем финансирования регионального проекта «Спорт – норма жизни» в Новосибирской области на 2019 год составляет 3 млрд 141 млн рублей. Планируемый объем финансирования на 2020 год – 4 млрд 624 млн рублей. К 2024 году доля населения, занимающегося физической культурой и спортом в Новосибирской области, должна составить 56,5%, в том числе среди детей и молодежи – не менее 86%, среди граждан среднего возраста – не менее 52%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%.

Для справки:

Среди целей проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в рамках национального проекта «Демография» – вовлечение в спорт жителей Новосибирской области, обеспечение доступности занятий физкультурой, мотивация населения вести здоровый образ жизни. Реализация проекта предполагает, в частности, проведение различных спортивных мероприятий (ориентированных, в том числе, на детей, молодежь, людей старшего возраста, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья), строительство и реконструкцию спортивных объектов, подготовку спортивного резерва.