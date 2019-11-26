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Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска

18:09 26.11.2019 Фото: 54.мвд.рф
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Экипажи ППС за добросовестное исполнение своих обязанностей во время ночного дежурства руководство главка МВД по Новосибирской области решило поощрить.

Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
В Новосибирской области сотрудники полиции спасли пожилого мужчину из горящего дома

22 ноября около двух часов ночи экипажи патрульно-постовой службы полиции в составе Евгения Новицкого, Евгения Некрасова, Александра Рахманова, Александра Шумакова, Виталия Волкова несли службу на территории Бердска. Двигаясь по маршруту патрулирования, они увидели, что в частном секторе на улице Маяковского горит дом. Об этом пожаре сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, оповестили об опасности жителей соседних домов и провели их эвакуацию. Один из граждан сообщил стражам порядка, что в горящем доме может находиться хозяин. Сотрудники полиции незамедлительно выбили в охваченном пламенем строении дверь и обнаружили в нем пожилого мужчину. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции пенсионер был спасен и передан прибывшим на место врачам скорой помощи.

В настоящее время за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также за спасение жизни и здоровья граждан на пожаре руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном главке МВД.

Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
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