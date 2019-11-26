Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска

Экипажи ППС за добросовестное исполнение своих обязанностей во время ночного дежурства руководство главка МВД по Новосибирской области решило поощрить.

В Новосибирской области сотрудники полиции спасли пожилого мужчину из горящего дома

22 ноября около двух часов ночи экипажи патрульно-постовой службы полиции в составе Евгения Новицкого, Евгения Некрасова, Александра Рахманова, Александра Шумакова, Виталия Волкова несли службу на территории Бердска. Двигаясь по маршруту патрулирования, они увидели, что в частном секторе на улице Маяковского горит дом. Об этом пожаре сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Сообщив о возгорании в дежурную часть, полицейские, не дожидаясь прибытия пожарных, оповестили об опасности жителей соседних домов и провели их эвакуацию. Один из граждан сообщил стражам порядка, что в горящем доме может находиться хозяин. Сотрудники полиции незамедлительно выбили в охваченном пламенем строении дверь и обнаружили в нем пожилого мужчину. Благодаря слаженным действиям сотрудников патрульно-постовой службы полиции пенсионер был спасен и передан прибывшим на место врачам скорой помощи.

В настоящее время за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также за спасение жизни и здоровья граждан на пожаре руководством ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников полиции. Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в региональном главке МВД.