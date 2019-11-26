Актёр театра «Глобус» Александр Липовской: «Зритель, смейся!»

О том, что можно и чего нельзя актёру в современном театре, о ролях любимых и ненавистных, о зрителях и критиках на встрече в бердском музее рассказал актёр театра «Глобус» Александр Липовской.
О том, что можно и чего нельзя актёру в современном театре, о ролях любимых и ненавистных, о зрителях и критиках на встрече в бердском музее рассказал актёр театра «Глобус» Александр Липовской.
— Кроме трудолюбия и усердия у актёра, конечно, должно быть такое необъяснимое качество как талант. Почему на одного артиста тебе нравится смотреть, а на другого – нет, никто ведь не ответит. Актёрскому ремеслу можно научиться, но развить в себе талант нельзя.
Конечно, все, кто поступают в театральный институт, чувствуют в себе талант, но большинство, особенно мальчиков, идут туда, потому что там не надо сдавать математику. Я хотел стать рок-звездой, но на них нигде не учат, и тогда мама предложила мне театральный институт. Моя мама довольно проницательный человек, она видела, что я не способен ни на что, кроме игры на гитаре, и решила, что больше я никуда не поступлю. Так я стал актёром, — отвечает Александр.
— Какая роль у вас любимая, а какая нелюбимая?
— Любимая роль – определённо, в «Чёрной курице». В каждом спектакле у тебя есть какие-то любимые сцены, которые ты ждёшь, а в этом спектакле все сцены такие! И у меня ни разу в жизни такого не было.
Это интересно, потому что мы не сами выбираем себе роли, нам их дают. И отказаться нельзя – это записано в контракте. Если что-то не нравится – пожалуйста, мучайся, плачь в подушку. Есть, конечно, понятие «творческая заявка», но в нашем коллективе это не принято, потому что это значит, что ты вроде как подсиживаешь своего коллегу.
Бывают спектакли, от которых устаёшь. Я так ненавидел играть Тома Сойера, что у меня ухудшалось физическое состояние и настроение перед каждым спектаклем. А на последнем показе, когда я говорил какие-то прощальные слова, у меня даже слёзы на глазах появились, ведь почти десять лет эту роль играл – интересно так.
В любом случае ты не может показать своё негативное отношение к спектаклю зрителю, на сцене всё равно нужно стараться.
— Импровизируют ли актёры на сцене?
— По контракту импровизировать нельзя, но в каких-то спектаклях есть для этого почва, а в каких-то нет. В детских спектаклях очень часто артисты этим грешат, но опять же, у некоторых есть вкус к импровизации, у некоторых нет.
— Как вы относитесь к современной тенденции в искусстве «переделывать» классику?
— Это не современная тенденция, это было всегда. Хорошая пьеса, например, история Гамлета, может происходить в любое время: сегодня или в XIX веке. Когда ты молодой артист, тебе чем страннее, тем лучше, со временем же ты начинаешь задумываться, а на что работает эта странность? И хочется предложить: давайте нормальные костюмы сделаем.
— В чём миссия театра?
— Можно, конечно, сказать, что в просвещении, но на самом деле, миссия театра – развлекать. Человек должен прийти и отдохнуть, и если он ещё при этом подумает о жизни — это хорошо. А бывают же такие спектакли, которые смотреть тяжело, и ты выходишь из зала, и у тебя на душе скверно. Но, наверное, каждый спектакль – это разная миссия.
Настоящий Дед Мороз
Актёр – профессия публичная, более того, по словам Александра Липовского, каждый актёр хочет стать известным, а те, кто отрицают это, лукавят. Однако публичность неизбежно оборачивается постоянном потоком оценок со стороны зрителей – не только хороших, но и плохих.
— Какая похвала вам больше всего запомнилась?
— Я был Дедом Морозом в филармонии, и вот в самом конце утренника мы со Снегурочкой уже вручаем детям подарки. Я подхожу к девочке, дарю подарок, а она смотрит на меня, плачет и говорит: «А я знала, что ты есть на самом деле! А мне говорили, что нет!» Я сам чуть не расплакался в тот момент — хорошо, значит, сыграл.
— Как вы относитесь к критике?
— Да все плохо относятся к критике. Но она бывает разной. Одно дело – критика моего мастера, авторитетного для меня человека, а другое – скажем, распространителя билетов. Однако без критики никак. У нас такая профессия, на нас смотрят люди, нас всё время оценивают. Нельзя стать хорошим артистом и больше никогда не стараться.
Мы по большому счёту вообще марионетки в руках режиссёра, у нас своей воли быть не должно. Мы не выбираем себе ни спектакли, ни роли, ни режиссёров. Мы делаем то, что нам говорят.
— Как вы ощущаете зрительскую реакцию из зала?
— Это всегда слышно, особенно во время детских спектаклей и комедий – люди смеются или нет. Бывает тяжёлый зритель – это когда играешь, как будто в вату. Ты отдаёшь, а тебе обратно ничего не возвращается, где-то тонет.
Вообще, смех – это самая лучшая реакция для артиста, даже в драматических или страшных сценах, потому что люди смеются над правдой жизни: ха, а ведь это и правда так бывает!
Александр Липовской служит в театре «Глобус» с 2009 года. На его счету работы в самых разных постановках — от русской и зарубежной классики до современных пьес и сказок. Александр не только актёр, но и драматург. На сегодняшний день им написано шесть пьес, три из которых идут в театрах Новосибирска и Алтая. Кроме этого Александр является постановщиком сценических боев в спектаклях театра «Глобус».
Премьеры «Глобуса»
Александра Липовского можно увидеть на сцене театра в нескольких свежих премьерах.
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