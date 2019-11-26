Жизнь 6-летнего Игоря Орехова с нейробластомой IV степени стоит 4,4 млн рублей

Чуть больше месяца назад Игорек был самым веселым на свете ребенком, сейчас он почти не улыбается

Отчаявшаяся мать 6-летнего мальчика, которому поставлен диагноз «нейробластома IV степени» просит помочь спасти сына от смерти жителей Бердска. Это возможно сделать, но нужны огромные деньги — более 4 млн рублей. Она уже обращалась во многие благотворительные фонды. Теперь, ежедневно моля Бога, ждет положительного решения от Росфонда об открытии сбора для своего ребенка.

Никто не может знать, когда в их дом постучится беда. И с какой стороны она придет.

Жительнице Дорогино Черпановского района 29-летней Татьяне Ореховой уже пришлось пережить трагедию — погиб супруг, оставив ее с двумя маленькими детьми. Жизнь не стоит на месте. Татьяна создала семью с другим мужчиной. И родила ему сына.

Счастливая мать троих прекрасных деток всегда выделяла среднего, Игорька. Он рос здоровым малышом, никогда не доставлял ей хлопот и неприятностей. И отличался невероятной добротой.

— Игорь всегда всем признавался в любви. Кто не пришел бы в наш дом, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна.

Еще Игорек был первым помощником мамы, хотя, по-хорошему ею должна была стать 8-летняя дочка. Несмотря на возраст, Игорь очень ответственный, подчеркнула мама.

— Подойдет ко мне и спрашивает, чем помочь. «Мам, давай, я пропылесошу, мам, давай, я пыль вытру». Возьмет влажные салфетки и везде все протрет. Если полный пакет мусора, просит завязать его, одевается, и выносит мусор на улицу, — вспомнила Орехова.

Все произошло чуть больше месяца назад. Поздним вечером Игорек подошел к маме и пожаловался на боль в ногах. Татьяна думала, что это может быть последствие судороги и помассажировала малышу ножки. Боль прошла. Но на следующий день он уже в детсаду стал жаловаться на боли в ногах. К тому же, у ребенка подскочила температура.

— Мы поехали в больницу, нам сказали, что это ростовые боли. Поставили укол, сказали, что боли прекратятся. Приехали домой. На следующий день, на всякий случай, я решила свозить сына в больницу, чтобы сдать анализы. Анализы сдали. А у него ножки не перестают болеть. Не дожидаясь результатов анализов, поехали в больницу и я настояла на госпитализации, чтобы нашли причину боли в ногах. Выходные он пролежал на обезболевающем. А в понедельник вечером мне позвонили и сказали, что при УЗИ у сына обнаружили опухоль. Нужно исключить онкологию. Нас без очереди записали в детскую клиническую больницу. Приехали к онкологу, а он спрашивает: «Педиатр щупал живот ребенка?». Отвечаю, что всегда на приеме. Но врач удивился, как можно было не прощупать такую большую опухоль. Нас сразу госпитализировали. На следующий день сделали биопсию. Подтвердили злокачественную опухоль. Сделали пункцию костного мозга — обнаружили метастазы в костях, — отрешенно, как будто до сих пор не веря в происходящее, говорит Татьяна Орехова.

Нейробластома IV степени — такой вердикт вынесли доктора для 6-летнего Игорька. Это самая агрессивная и непредсказуемая опухоль. Симптомы дает уже при возникновении метастазов. Уже три недели мама с сыном находятся в Краснообской больнице.

Игорь уже перенес первый блок химиотерапии, самый сильный и высокодозный. Предстоит пройти еще восемь. Врачи надеются, что после всех этих процедур опухоль уменьшится — сейчас она неоперабельна.

После операции Игорь с мамой отправятся в Санкт-Петербург для забора клеток костного мозга. Затем вернуться в Краснообск чтобы сделать шесть блоков химиотерапии. И снова нужно будет ехать в Санкт-Петербург для пересадки клеток. Тогда Игорю понадобится дорогостоящая иммунотерапия, без которой вероятность рецидива 100%.

— Иммунотерапия может продлить жизнь сыну, но она в России проводится только через благотворительные фонды и сборы. Нам еще в детской клинической больнице посоветовали открыть сборы. Мы обращались во многие благотворительные фонды, в том числе и федеральные, нам отказали, так как с таким заболеванием, как у Игоря, они не работают. Обратились в Росфонд, но нам не дали гарантии, что сбор откроют. У нас выжить шанс всего 10%, а у некоторых детей — 80%, — со слезами в голосе произнесла Татьяна.

Старшая дочь очень скучает по маме. На пару дней Татьяну в больнице подменял дедушка Игоря. И та провела время с дочуркой. А младший даже отвык от мамы, пока та лежала в больнице.

— Муж меня бросил, когда узнал о болезни Игоря. Он сказал, что мои дети — это мои проблемы. Однажды приехал с работы и увидел меня в слезах. Спросил, почему я плачу. Я ответила, что вот такая случилась беда. «И что теперь плакать?». Я в ответ: а что, смеяться? Сказал, что его все бесит, и ушел, — поделилась Татьяна.

В выходные дни муж забирает своего сына и заботится о нем.

На двоих детей Татьяна получает пенсию по потере кормильца. Но из-за болезни сына лишилась подработки в 800-1000 рублей в день. Сидела ночами за компьютером и оформляла юридические документы.

На иммунотерапию для малыша необходимо собрать 4 млн. 400 тыс. рублей. Неравнодушные благотворители собрали 315 тыс. рублей.

Выживаемость не превышает 40%

Нейробластома — это высокозлокачественная опухоль нервной системы, встречающаяся в основном у детей до пяти лет, потому что она начинает развиваться еще в эмбрионе. Опухоль способна к быстрому агрессивному течению и развитию метастазов. При этом выживаемость детей с III и IV стадиями и генетическими перестройками не превышает 40%. Всего в России ежегодно выявляется около 600 новых случаев нейробластомы, из них 150 — в III и IV стадиях заболевания.

Российские врачи начали успешно лечить детей с нейробластомой группы высокого риска – на поздних стадиях заболевания, сообщали на iz.ru. Для этого применяется метод, который включает в себя тандемную (двойную) аутологичную трансплантацию костного мозга и иммунотерапию новым лекарством со специфическими антителами к клеткам опухоли. Эффективность этого метода доказана американскими онкологами. В России его применили впервые, и все четыре ребенка, получившие такое лечение, сейчас здоровы. Хотя выживаемость детей с этим диагнозом обычно не превышает 40%.

В России начали использовать высокоэффективный метод лечения нейробластомы группы высокого риска, который значительно увеличивает шансы маленьких пациентов на выживание — до 70%. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Петрова (Санкт-Петербург) для борьбы с такими опухолями применили уникальное сочетание тандемной трансплантации костного мозга и иммунотерапии новым лекарством со специфическими антителами к клеткам опухоли.

Этот метод разработали и внедрили в США врачи онкологической группы по лечению рака у детей (COG). Клинические исследования шли с 2006 года, а их результаты опубликовали в 2017-м, после наблюдения за выздоровевшими пациентами в течение нескольких лет. Лечение получили 652 ребенка.

Если вы готовы помочь малышу, можете перечислять деньги на карту Сбербанка 4274320022224359 (Татьяна Александровна), номер телефона мамы Игоря привязан к карте: 8-913-480-00-21.