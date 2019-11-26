Двое алтайцев угнали «Тойоту» в Бердске и были задержаны
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Двое алтайцев угнали «Тойоту» в Бердске и были задержаны

7:11:1911/26/2019
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Как объяснили угонщики, на чужом авто они собирались добраться до дома. Теперь их временным пристанищем стал изолятор временного содержания бердского отдела МВД РФ.

В этот же день около восьми часов утра экипаж инспекторов ДПС в Алтайском крае в лице старшего лейтенанта полиции Ивана Морозова и старшего лейтенанта полиции Глеба Лукьянова остановили указанный автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский.

— В салоне находились двое молодых людей, документов на транспортное средство у них не оказалось. Оба были задержаны для выяснений обстоятельств, а затем доставлены в отдел МВД России по Бердску, — сообщили в пресс-центре.

В беседе с полицейскими 25-летний и 29-летний жители Республики Алтай дали признательные показания и объяснили, что в Бердск они приехали к своей знакомой. На обратную дорогу денежных средств у них не было, поэтому они нашли открытый автомобиль и решили на нем вернуться домой.

Теперь ранее судимым алтайцам предстоит ответить в суде по части второй статьи 158 УК «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Транспортное средство возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.

Момент угона автомобиля попал в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения в Бердске.

Источник: svidetel24.info

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