Двое алтайцев угнали «Тойоту» в Бердске и были задержаны

Как объяснили угонщики, на чужом авто они собирались добраться до дома. Теперь их временным пристанищем стал изолятор временного содержания бердского отдела МВД РФ.
Как объяснили угонщики, на чужом авто они собирались добраться до дома. Теперь их временным пристанищем стал изолятор временного содержания бердского отдела МВД РФ.
В этот же день около восьми часов утра экипаж инспекторов ДПС в Алтайском крае в лице старшего лейтенанта полиции Ивана Морозова и старшего лейтенанта полиции Глеба Лукьянова остановили указанный автомобиль на трассе в районе ЗАТО Сибирский.
— В салоне находились двое молодых людей, документов на транспортное средство у них не оказалось. Оба были задержаны для выяснений обстоятельств, а затем доставлены в отдел МВД России по Бердску, — сообщили в пресс-центре.
В беседе с полицейскими 25-летний и 29-летний жители Республики Алтай дали признательные показания и объяснили, что в Бердск они приехали к своей знакомой. На обратную дорогу денежных средств у них не было, поэтому они нашли открытый автомобиль и решили на нем вернуться домой.
Теперь ранее судимым алтайцам предстоит ответить в суде по части второй статьи 158 УК «Кража». В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Транспортное средство возвращено законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.
Момент угона автомобиля попал в поле зрения камеры наружного видеонаблюдения в Бердске.