Ночные кошмары подготавливают нас к будущему стрессу

Ученые выяснили, что у плохих снов, которые оставляют у человека ощущение страха, есть не только отрицательная, но и положительная сторона.

Связь между эмоциями во сне и во время бодрствования есть

Ученые выяснили, что у плохих снов, которые оставляют у человека ощущение страха, есть не только отрицательная, но и положительная сторона. Они «тренируют» нервную систему и тем самым готовят ее к реагированию на возможные стрессовые ситуации в реальной жизни. Описание исследования опубликовал научный журнал Human Brain Mapping.

На первом этапе в эксперименте участвовали 18 испытуемых. При помощи электроэнцефалографа ученые измерили активность различных участков мозга во время сна. На голове каждого испытуемого закрепили по 256 датчиков. Каждого будили по несколько раз за ночь и спрашивали, снилось ли ему что-нибудь страшное.

«Нас интересовал страх: какие зоны мозга задействованы, когда снятся плохие сны, — рассказал один из авторов работы Лампрос Перогамврос, сотрудник Женевского университета. — Анализируя активность мозга в зависимости от ответов участников эксперимента, мы выявили два участка, которые отвечают за ощущение страха во сне: это центральная доля и передняя поясная кора. Центральная доля участвует также в оценке эмоций при пробуждении и систематически активируется тогда, когда мы ощущаем страх.

Что касается передней поясной коры, то она задействована в подготовке организма к реагированию на угрозу. «Впервые мы показали, что одни и те же участки мозга активируются, когда страх ощущается во время пробуждения и во сне», — сказал Перогамврос.

Затем ученые провели еще один эксперимент. Его цель состояла в том, чтобы выяснить, есть ли связь между страхом во сне и наяву: 89 испытуемых в течение недели должны были по утрам записывать в тетрадь свои сны и пережитые эмоции. После этого при помощи магнитно-резонансной томографии эксперты выяснили, как участники эксперимента реагируют на показанные им изображения сцен насилия или бедствия.

Оказалось, что чем сильнее был страх, пережитый во сне, тем меньше активировались у испытуемых островковая доля и поясная кора. Таким образом специалисты установили, что связь между эмоциями во сне и во время бодрствования есть. «Сновидения могут считаться подлинными тренировочными инструментами наших будущих реакций, и они способны потенциально подготовить нас к встрече с опасностью», — резюмировал Перогамврос.

Ученые Женевского университета намерены заняться теперь исследованием возможного нового типа терапии — лечения тревожного состояния пациентов при помощи сновидений.

Источник: ТАСС