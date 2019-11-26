26.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Черная пятница: как не попасться на подделку и фальсификат при покупке товаров по низкой цене

21:14 26.11.2019 Фото: pxhere.com
0

В Роспотребнадзоре отметили, что покупателю следует проверить цену на товар, который приобретается со скидкой, у других продавцов. В случае, если перед началом акции цена товара возросла и новая стоимость со скидкой равна прежней цене, привлечь продавца к ответственности будет нельзя.

Черная пятница: как не попасться на подделку и фальсификат при покупке товаров по низкой цене

Если товар, купленный на сайте-агрегаторе информации о товарах, не доставлен в назначенное время, то потребитель имеет право требовать с агрегатора возврат денег, которые должны прийти в течение 10 календарных дней

Роспотребнадзор посоветовал россиянам запрашивать у продавцов сведения о соответствии товара требованиям безопасности. Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в «черную пятницу».

В надзорном органе отметили, что покупателю следует проверить цену на товар, который приобретается со скидкой, у других продавцов. В случае, если перед началом акции цена товара возросла и новая стоимость со скидкой равна прежней цене, привлечь продавца к ответственности будет нельзя. Более того, потребителю стоит обращать внимание и на стоимость доставки, так как низкая цена может компенсироваться более дорогой доставкой.

«Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе», — сказали в ведомстве и напомнили, что на сайте (в приложении) должно быть написано фирменное наименование продавца, место его нахождения (адрес), режим работы и другая информация.

Если товар, купленный на сайте-агрегаторе информации о товарах, не доставлен в назначенное время, то потребитель имеет право требовать с агрегатора возврат денег, которые должны прийти в течение 10 календарных дней. В ведомстве рекомендовали также согласовать с продавцом сроки доставки товара.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности фишинговых сайтов и ресурсов, основная цель которых не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных.
Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будете покупать товары в "черную пятницу"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Черная пятница: как не попасться на подделку и фальсификат при покупке товаров по низкой цене
21:14 26-11-2019
Черная пятница: как не попасться на подделку и фальсификат при покупке товаров по низкой цене
Семь человек погибли и более 320 пострадали при мощном землетрясении в Албании
18:53 26-11-2019
Семь человек погибли и более 320 пострадали при мощном землетрясении в Албании
Бедных не освободят от НДФЛ. Тема очень чувствительная
18:45 26-11-2019
Бедных не освободят от НДФЛ. Тема очень чувствительная
БердскЖизнь 6-летнего Игоря Орехова с нейробластомой IV степени стоит 4,4 млн рублей
18:30 26-11-2019
Жизнь 6-летнего Игоря Орехова с нейробластомой IV степени стоит 4,4 млн рублей
Чип или тату: промаркирует всех домашних животных Минсельхоз
18:15 26-11-2019
Чип или тату: промаркирует всех домашних животных Минсельхоз
БердскНазвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
18:09 26-11-2019
Назвали имена спасших пожилого мужчину из горящего дома полицейских из Бердска
БердскКататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
18:00 26-11-2019
Кататься на лифте мечтают инвалиды и матери с колясками на рынке Бердска
Фото обновленной Lada 4x4 выложили в сеть 1
17:59 26-11-2019
Фото обновленной Lada 4x4 выложили в сеть
Более 3 млрд рублей по нацпроекту вложили в стадионы и спортивные арены в районах Новосибирской области
17:58 26-11-2019
Более 3 млрд рублей по нацпроекту вложили в стадионы и спортивные арены в районах Новосибирской области
Как индексируется полученный маткапитал?
17:54 26-11-2019
Как индексируется полученный маткапитал?