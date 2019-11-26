Черная пятница: как не попасться на подделку и фальсификат при покупке товаров по низкой цене

Роспотребнадзор посоветовал россиянам запрашивать у продавцов сведения о соответствии товара требованиям безопасности. Слишком низкая стоимость может говорить о продаже фальсификата или контрафакта, указывается в рекомендациях ведомства по покупке товаров в «черную пятницу».

Если товар, купленный на сайте-агрегаторе информации о товарах, не доставлен в назначенное время, то потребитель имеет право требовать с агрегатора возврат денег, которые должны прийти в течение 10 календарных дней

В надзорном органе отметили, что покупателю следует проверить цену на товар, который приобретается со скидкой, у других продавцов. В случае, если перед началом акции цена товара возросла и новая стоимость со скидкой равна прежней цене, привлечь продавца к ответственности будет нельзя. Более того, потребителю стоит обращать внимание и на стоимость доставки, так как низкая цена может компенсироваться более дорогой доставкой.

«Убедитесь, что продавец не прячет информацию о себе», — сказали в ведомстве и напомнили, что на сайте (в приложении) должно быть написано фирменное наименование продавца, место его нахождения (адрес), режим работы и другая информация.

Если товар, купленный на сайте-агрегаторе информации о товарах, не доставлен в назначенное время, то потребитель имеет право требовать с агрегатора возврат денег, которые должны прийти в течение 10 календарных дней. В ведомстве рекомендовали также согласовать с продавцом сроки доставки товара.

Роспотребнадзор также предупредил об опасности фишинговых сайтов и ресурсов, основная цель которых не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных.

Источник: ТАСС