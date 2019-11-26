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Видео похищения педофилом 9-летней девочки среди бела дня в Иркутске выложил СК

21:46 26.11.2019 Фото: стоп-кадр
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Крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине находившемуся неподалёку. Они догнали автомобиль.

Видео похищения педофилом 9 летней девочки среди бела дня в Иркутске выложил СК
Следователями СКР установлено, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года

Следственным отделом по Ленинскому району г. Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 48-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), сообщает сайт СК РФ.

По версии следствия, 23 ноября мужчина находился в салоне автомобиля Тойота Виста, припаркованном в районе торговых складов, расположенных на ул. Новаторов, где увидел малолетнюю девочку. В этот момент у злоумышленника возник преступный умысел, направленный на похищение несовершеннолетней с целью совершения в отношении неё насильственных действий сексуального характера. Обвиняемый вышел из автомобиля и, применяя физическую силу к ребенку, затолкал девочку в салон, после чего сел в автомобиль, заблокировал все двери и начал движение. По счастливой случайности крики ребенка услышал мимо проходивший 16-летний подросток. Старшеклассник незамедлительно бросился за помощью к мужчине находившемуся неподалёку. Вместе они догнали автомобиль, после чего блокировали его и спасли 9-летнюю девочку. Водителю автомобиля удалось скрыться с места преступления. Дежурная часть полиции разослала его ориентировку всем нарядам и через несколько часов подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

Следователями СКР установлено, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года.

В настоящее время Ленинским районным судом г. Иркутска удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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