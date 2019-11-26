Свободное посещение школы в холода: Могут ли вовсе отменить занятия? Может ли учитель отправить пришедшего ученика домой?

В зимний период муниципальные власти могут объявить свободное посещение школы в связи с неблагоприятными погодными условиями. На такие дни устанавливается свободный график, и родители учащихся вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.

Учитель не имеет права не пускать ученика на урок, подобные действия педагога могут быть расценены как нарушения трудовой дисциплины

В зимний период муниципальные власти могут объявить свободное посещение школы в связи с неблагоприятными погодными условиями. На такие дни устанавливается свободный график, и родители учащихся вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий.

Как работает школа в дни свободного посещения?

В дни свободного посещения образовательные учреждения города работают в обычном режиме. Для учащихся, оставшихся по решению родителей дома, школы организуют консультации в дистанционном режиме, а те, кто решил не пропускать занятия в школе, могут продолжить учебу в стенах учебного заведения. При этом, даже если в класс придет один ученик, с ним проведут урок. Учебу также не отменят, если в определенный день большая часть класса должна пройти диспансеризацию.

При какой погоде можно не посещать школу?

Температурные нормы, при которых можно было не посещать школу, были прописаны в Санитарно-эпидемиологических требованиях в 1996 году. В новой редакции документа таких норм нет, но при этом для разных регионов России установлены свои температурные показатели, при которых рекомендуется отменять учебу. Для Центральной части России это:

-23…-25°C — для 1-4 классов;

-26…-29°C — для 5-9 классов;

от −30°C — отменяются занятия во всех классах.

Может ли учитель отправить пришедшего на урок ученика домой?

Нет. Согласно закону «Об образовании», ограничение доступа к занятиям является грубым нарушением права на образование. Учитель не имеет права не пускать ученика на урок, подобные действия педагога могут быть расценены как нарушения трудовой дисциплины. Согласно закону, за нарушение или незаконное ограничение права на образование образовательная организация и ее должностные лица несут административную ответственность.

Источник: АиФ