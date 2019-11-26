200 городов России по шаговой доступности магазинов

Рейтинг доступности магазинов в Новосибирске в 2019 году немного увеличился, по сравнению с 2018 годом.

Ленинградская область лидирует по рейтингу доступности магазинов

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители российских городов довольны магазинами рядом с домом. По итогам исследования был составлен рейтинг 200 городов. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по России составила 8,3 балла из 10 возможных. Первое место по шаговой доступности магазинов (по мнению жителей) занял город Кудрово Ленинградской области с 9,3 балла. Последнее, двухсотое место и 6,9 балла у города Свободный (Амурская область). Из городов-миллионеров в топ-20 не попал ни один, а Москва оказалась на предпоследнем месте в рейтинге мегаполисов.

Обзор исследования

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.

Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками — 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.

Города с самыми высокими оценками магазинов рядом с домом

Первое место рейтинга заняло Кудрово. Здесь респонденты оценили магазины в шаговой доступности на 9,3 балла. Жители отмечают «Большое количество кафе и магазинов». Несколько отстает от Кудрова Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Респонденты из Северска как важную часть городской инфраструктуры упоминают «большое количество супермаркетов». Третье место у Ейска (Краснодарский край), где средняя оценка на сотые доли балла ниже, чем в Северске.

За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.

10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом[1]

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 — — Кудрово Ленинградская область 9,3 2 — — Северск Томская область 9,2 3 8,6 0,6 Ейск Краснодарский край 9,2 4 — — Жуковский Московская область 9,1 5 9,4 -0,3 Новочебоксарск Чувашия 9,1 6 8,8 0,2 Калининград Калининградская область 9 7 8,8 0,2 Сургут Ханты-Мансийский АО 9 8 8,9 0,1 Набережные Челны Татарстан 9 9 8,5 0,4 Глазов Удмуртия 8,9 10 — — Долгопрудный Московская область 8,9

Города, жители которых менее других довольны магазинами в шаговой доступности

Последнее место общероссийского рейтинга занял город Свободный (Амурская область) с оценкой 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.

10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 200 — — Свободный Амурская область 6,9 199 — — Якутск Якутия 7,3 198 8,4 -0,8 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 7,6 197 8,0 -0,3 Арзамас Нижегородская область 7,7 196 — — Сарапул Удмуртия 7,7 195 8,3 -0,6 Владивосток Приморский край 7,7 194 8,6 -0,9 Минеральные Воды Ставропольский край 7,7 193 8,3 -0,5 Шахты Ростовская область 7,8 192 8,7 -0,9 Киселевск Кемеровская область 7,8 191 — — Севастополь Севастополь 7,8

Как жители городов-миллионеров оценивают магазины рядом с домом?

В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место: столица получила оценку всего на 0,2 балла выше, чем аутсайдер рейтинга миллионеров — Омск с 8,2 балла.

Города-миллионеры не вошли даже в топ-20 общероссийского рейтинга. Жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.

Рейтинг городов-миллионеров по шаговой доступности магазинов

Место в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 23 8,7 0,1 Краснодар Краснодарский край 8,8 39 8,5 0,2 Воронеж Воронежская область 8,7 41 8,6 0,1 Казань Татарстан 8,7 52 8,5 0,2 Нижний Новгород Нижегородская область 8,7 53 8,5 0,2 Екатеринбург Свердловская область 8,7 55 8,8 -0,1 Пермь Пермский край 8,7 63 8,4 0,2 Челябинск Челябинская область 8,6 73 8,6 0,0 Самара Самарская область 8,6 79 8,6 0,0 Уфа Башкортостан 8,6 89 8,2 0,3 Красноярск Красноярский край 8,5 90 8,3 0,2 Новосибирск Новосибирская область 8,5 94 8,6 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 8,5 98 8,3 0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 8,5 112 8,3 0,1 Волгоград Волгоградская область 8,4 124 8,3 0,1 Москва Москва 8,4 159 8,3 -0,1 Омск Омская область 8,2

Приложение

Рейтинг 200 городов России по шаговой доступности магазинов

(по оценке местных жителей) [2]

Место в рейтинге в 2019 году Баллы в 2018 году Динамика Город Регион Баллы в 2019 году 1 — — Кудрово Ленинградская область 9,3 2 — — Северск Томская область 9,2 3 8,6 0,6 Ейск Краснодарский край 9,2 4 — — Жуковский Московская область 9,1 5 9,4 -0,3 Новочебоксарск Чувашия 9,1 6 8,8 0,2 Калининград Калининградская область 9 7 8,8 0,2 Сургут Ханты-Мансийский АО 9 8 8,9 0,1 Набережные Челны Татарстан 9 9 8,5 0,4 Глазов Удмуртия 8,9 10 — — Долгопрудный Московская область 8,9 11 8,7 0,2 Миасс Челябинская область 8,9 12 8,9 0,0 Тюмень Тюменская область 8,9 13 — — Дмитров Московская область 8,9 14 — — Реутов Московская область 8,9 15 8,1 0,8 Балаково Саратовская область 8,9 16 9,1 -0,2 Березники Пермский край 8,9 17 8,8 0,0 Грозный Чечня 8,8 18 8,8 0,0 Волжский Волгоградская область 8,8 19 8,9 -0,1 Череповец Вологодская область 8,8 20 9,1 -0,3 Каменск-Уральский Свердловская область 8,8 21 8,4 0,4 Орехово-Зуево Московская область 8,8 22 9,0 -0,2 Армавир Краснодарский край 8,8 23 8,7 0,1 Краснодар Краснодарский край 8,8 24 8,1 0,7 Волгодонск Ростовская область 8,8 25 8,0 0,8 Дзержинск Нижегородская область 8,8 26 8,9 -0,1 Муром Владимирская область 8,8 27 8,4 0,4 Химки Московская область 8,8 28 8,8 0,0 Нижневартовск Ханты-Мансийский АО 8,8 29 8,2 0,6 Кострома Костромская область 8,8 30 8,9 -0,1 Тольятти Самарская область 8,8 31 8,1 0,7 Ессентуки Ставропольский край 8,8 32 8,7 0,1 Магнитогорск Челябинская область 8,8 33 8,5 0,3 Электросталь Московская область 8,8 34 8,7 0,0 Великий Новгород Новгородская область 8,7 35 8,5 0,2 Мытищи Московская область 8,7 36 7,8 0,9 Ногинск Московская область 8,7 37 9,0 -0,3 Владикавказ Северная Осетия 8,7 38 8,8 -0,1 Ивантеевка Московская область 8,7 39 8,5 0,2 Воронеж Воронежская область 8,7 40 8,6 0,1 Ковров Владимирская область 8,7 41 8,6 0,1 Казань Татарстан 8,7 42 8,7 0,0 Видное Московская область 8,7 43 8,8 -0,1 Саранск Мордовия 8,7 44 9,1 -0,4 Нижнекамск Татарстан 8,7 45 9,0 -0,3 Альметьевск Татарстан 8,7 46 8,6 0,1 Киров Кировская область 8,7 47 8,3 0,4 Брянск Брянская область 8,7 48 8,5 0,2 Калуга Калужская область 8,7 49 8,3 0,4 Всеволожск Ленинградская область 8,7 50 8,4 0,3 Рязань Рязанская область 8,7 51 — — Губкин Белгородская область 8,7 52 8,5 0,2 Нижний Новгород Нижегородская область 8,7 53 8,5 0,2 Екатеринбург Свердловская область 8,7 54 8,5 0,2 Тула Тульская область 8,7 55 8,8 -0,1 Пермь Пермский край 8,7 56 8,5 0,1 Королев Московская область 8,6 57 8,5 0,1 Ставрополь Ставропольский край 8,6 58 — — Воткинск Удмуртия 8,6 59 7,9 0,7 Первоуральск Свердловская область 8,6 60 8,7 -0,1 Ангарск Иркутская область 8,6 61 8,8 -0,2 Старый Оскол Белгородская область 8,6 62 8,4 0,2 Домодедово Московская область 8,6 63 8,4 0,2 Челябинск Челябинская область 8,6 64 8,3 0,3 Бердск Новосибирская область 8,6 65 8,3 0,3 Ижевск Удмуртия 8,6 66 8,4 0,2 Ульяновск Ульяновская область 8,6 67 8,4 0,2 Бийск Алтайский край 8,6 68 8,4 0,2 Йошкар-Ола Марий Эл 8,6 69 9,1 -0,5 Нефтекамск Башкортостан 8,6 70 8,7 -0,1 Новороссийск Краснодарский край 8,6 71 8,1 0,5 Балашиха Московская область 8,6 72 — — Новоуральск Свердловская область 8,6 73 8,6 0,0 Самара Самарская область 8,6 74 8,3 0,4 Люберцы Московская область 8,6 75 — — Орел Орловская область 8,6 76 8,6 0,0 Обнинск Калужская область 8,6 77 8,5 0,1 Чебоксары Чувашия 8,6 78 8,6 0,0 Барнаул Алтайский край 8,6 79 8,6 0,0 Уфа Башкортостан 8,6 80 — — Ноябрьск Ямало-Ненецкий АО 8,6 81 8,5 0,1 Курск Курская область 8,6 82 8,3 0,3 Серпухов Московская область 8,6 83 8,2 0,4 Щелково Московская область 8,6 84 8,9 -0,4 Геленджик Краснодарский край 8,5 85 8,2 0,3 Абакан Хакасия 8,5 86 8,8 -0,3 Липецк Липецкая область 8,5 87 — — Феодосия Крым 8,5 88 8,2 0,3 Ярославль Ярославская область 8,5 89 8,2 0,3 Красноярск Красноярский край 8,5 90 8,3 0,2 Новосибирск Новосибирская область 8,5 91 8,9 -0,4 Оренбург Оренбургская область 8,5 92 8,8 -0,3 Майкоп Адыгея 8,5 93 8,3 0,2 Красногорск Московская область 8,5 94 8,6 -0,1 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 8,5 95 8,4 0,1 Коломна Московская область 8,5 96 8,2 0,3 Вологда Вологодская область 8,5 97 8,6 -0,1 Мурманск Мурманская область 8,5 98 8,3 0,2 Ростов-на-Дону Ростовская область 8,5 99 8,1 0,4 Энгельс Саратовская область 8,5 100 8,9 -0,4 Раменское Московская область 8,5 101 8,3 0,2 Димитровград Ульяновская область 8,5 102 — — Новокуйбышевск Самарская область 8,5 103 — — Евпатория Крым 8,5 104 8,6 -0,1 Владимир Владимирская область 8,5 105 — — Мичуринск Тамбовская область 8,5 106 8,5 0,0 Таганрог Ростовская область 8,5 107 8,7 -0,2 Невинномысск Ставропольский край 8,5 108 8,5 0,0 Мурино Ленинградская область 8,5 109 8,6 -0,2 Псков Псковская область 8,4 110 8,3 0,1 Пенза Пензенская область 8,4 111 8,0 0,4 Новокузнецк Кемеровская область 8,4 112 8,3 0,1 Волгоград Волгоградская область 8,4 113 8,5 -0,1 Белгород Белгородская область 8,4 114 8,4 0,0 Петрозаводск Карелия 8,4 115 8,0 0,4 Орск Оренбургская область 8,4 116 8,6 -0,2 Сочи Краснодарский край 8,4 117 8,6 -0,2 Воскресенск Московская область 8,4 118 9,1 -0,7 Северодвинск Архангельская область 8,4 119 8,7 -0,3 Нальчик Кабардино-Балкария 8,4 120 8,5 -0,1 Курган Курганская область 8,4 121 8,7 -0,3 Рубцовск Алтайский край 8,4 122 7,9 0,5 Пушкино Московская область 8,4 123 8,5 -0,1 Смоленск Смоленская область 8,4 124 8,3 0,1 Москва Москва 8,4 125 8,6 -0,2 Томск Томская область 8,4 126 8,8 -0,4 Стерлитамак Башкортостан 8,4 127 8,2 0,1 Гатчина Ленинградская область 8,3 128 8,7 -0,4 Салават Башкортостан 8,3 129 8,7 -0,4 Рыбинск Ярославская область 8,3 130 8,3 0,0 Подольск Московская область 8,3 131 8,2 0,1 Благовещенск Амурская область 8,3 132 7,7 0,6 Елец Липецкая область 8,3 133 8,6 -0,3 Братск Иркутская область 8,3 134 8,4 -0,1 Иваново Ивановская область 8,3 135 — — Симферополь Крым 8,3 136 8,3 0,0 Кемерово Кемеровская область 8,3 137 8,7 -0,4 Пятигорск Ставропольский край 8,3 138 8,2 0,1 Хабаровск Хабаровский край 8,3 139 — — Белогорск Амурская область 8,3 140 8,4 -0,1 Тверь Тверская область 8,3 141 — — Кинешма Ивановская область 8,3 142 8,7 -0,4 Анапа Краснодарский край 8,3 143 8,0 0,3 Чехов Московская область 8,3 144 — — Нефтеюганск Ханты-Мансийский АО 8,3 145 8,8 -0,5 Тамбов Тамбовская область 8,3 146 7,8 0,5 Великие Луки Псковская область 8,3 147 8,5 -0,2 Сергиев Посад Московская область 8,3 148 8,4 -0,1 Саратов Саратовская область 8,3 149 8,7 -0,5 Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО 8,2 150 8,6 -0,4 Одинцово Московская область 8,2 151 8,6 -0,4 Сыктывкар Коми 8,2 152 8,8 -0,6 Копейск Челябинская область 8,2 153 8,4 -0,2 Ачинск Красноярский край 8,2 154 8,6 -0,4 Нижний Тагил Свердловская область 8,2 155 8,2 0,0 Батайск Ростовская область 8,2 156 8,0 0,2 Чита Забайкальский край 8,2 157 8,3 -0,1 Златоуст Челябинская область 8,2 158 7,5 0,7 Новочеркасск Ростовская область 8,2 159 8,3 -0,1 Омск Омская область 8,2 160 8,2 0,0 Новомосковск Тульская область 8,2 161 8,2 0,0 Черкесск Карачаево-Черкесия 8,2 162 — — Михайловск Ставропольский край 8,2 163 8,5 -0,4 Прокопьевск Кемеровская область 8,1 164 8,4 -0,3 Ухта Коми 8,1 165 8,3 -0,2 Каменск-Шахтинский Ростовская область 8,1 166 8,3 -0,2 Иркутск Иркутская область 8,1 167 7,9 0,2 Лобня Московская область 8,1 168 — — Ялта Крым 8,1 169 8,2 -0,1 Махачкала Дагестан 8,1 170 8,2 -0,1 Азов Ростовская область 8,1 171 8,4 -0,3 Улан-Удэ Бурятия 8,1 172 7,8 0,3 Ленинск-Кузнецкий Кемеровская область 8,1 173 — — Магадан Магаданская область 8 174 8,3 -0,3 Норильск Красноярский край 8 175 — — Выборг Ленинградская область 8 176 — — Гурьевск Калининградская область 8 177 8,2 -0,2 Воркута Коми 8 178 — — Керчь Крым 8 179 — — Биробиджан Еврейская АО 8 180 8,7 -0,7 Клин Московская область 8 181 8,6 -0,6 Астрахань Астраханская область 8 182 — — Белово Кемеровская область 8 183 — — Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский АО 8 184 7,2 0,7 Бузулук Оренбургская область 7,9 185 8,5 -0,6 Архангельск Архангельская область 7,9 186 7,6 0,3 Сызрань Самарская область 7,9 187 8,1 -0,2 Петропавловск-Камчатский Камчатский край 7,9 188 — — Серов Свердловская область 7,8 189 8,7 -0,9 Камышин Волгоградская область 7,8 190 — — Туапсе Краснодарский край 7,8 191 — — Севастополь Севастополь 7,8 192 8,7 -0,9 Киселевск Кемеровская область 7,8 193 8,3 -0,5 Шахты Ростовская область 7,8 194 8,6 -0,9 Минеральные Воды Ставропольский край 7,7 195 8,3 -0,6 Владивосток Приморский край 7,7 196 — — Сарапул Удмуртия 7,7 197 8,0 -0,3 Арзамас Нижегородская область 7,7 198 8,4 -0,8 Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край 7,6 199 — — Якутск Якутия 7,3 200 — — Свободный Амурская область 6,9

Источник: domofond.ru