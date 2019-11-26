200 городов России по шаговой доступности магазинов

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители российских городов довольны магазинами рядом с домом. По итогам исследования был составлен рейтинг 200 городов. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по России составила 8,3 балла из 10 возможных. Первое место по шаговой доступности магазинов (по мнению жителей) занял город Кудрово Ленинградской области с 9,3 балла. Последнее, двухсотое место и 6,9 балла у города Свободный (Амурская область). Из городов-миллионеров в топ-20 не попал ни один, а Москва оказалась на предпоследнем месте в рейтинге мегаполисов.
Обзор исследования
Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.
Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками — 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.
Города с самыми высокими оценками магазинов рядом с домом
Первое место рейтинга заняло Кудрово. Здесь респонденты оценили магазины в шаговой доступности на 9,3 балла. Жители отмечают «Большое количество кафе и магазинов». Несколько отстает от Кудрова Северск (Томская область) с 9,2 баллами. Респонденты из Северска как важную часть городской инфраструктуры упоминают «большое количество супермаркетов». Третье место у Ейска (Краснодарский край), где средняя оценка на сотые доли балла ниже, чем в Северске.
За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.
10 городов России, где жители выше всего оценили магазины рядом с домом[1]
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|—
|—
|Кудрово
|Ленинградская область
|9,3
|2
|—
|—
|Северск
|Томская область
|9,2
|3
|8,6
|0,6
|Ейск
|Краснодарский край
|9,2
|4
|—
|—
|Жуковский
|Московская область
|9,1
|5
|9,4
|-0,3
|Новочебоксарск
|Чувашия
|9,1
|6
|8,8
|0,2
|Калининград
|Калининградская область
|9
|7
|8,8
|0,2
|Сургут
|Ханты-Мансийский АО
|9
|8
|8,9
|0,1
|Набережные Челны
|Татарстан
|9
|9
|8,5
|0,4
|Глазов
|Удмуртия
|8,9
|10
|—
|—
|Долгопрудный
|Московская область
|8,9
Города, жители которых менее других довольны магазинами в шаговой доступности
Последнее место общероссийского рейтинга занял город Свободный (Амурская область) с оценкой 6,9 балла. Следом за ним идут Якутск с 7,3 балла и Комсомольск-на-Амуре, который получил 7,6 балла.
10 городов России, жители которых низко оценили магазины рядом с домом
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|200
|—
|—
|Свободный
|Амурская область
|6,9
|199
|—
|—
|Якутск
|Якутия
|7,3
|198
|8,4
|-0,8
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|7,6
|197
|8,0
|-0,3
|Арзамас
|Нижегородская область
|7,7
|196
|—
|—
|Сарапул
|Удмуртия
|7,7
|195
|8,3
|-0,6
|Владивосток
|Приморский край
|7,7
|194
|8,6
|-0,9
|Минеральные Воды
|Ставропольский край
|7,7
|193
|8,3
|-0,5
|Шахты
|Ростовская область
|7,8
|192
|8,7
|-0,9
|Киселевск
|Кемеровская область
|7,8
|191
|—
|—
|Севастополь
|Севастополь
|7,8
Как жители городов-миллионеров оценивают магазины рядом с домом?
В рейтинге мегаполисов первое место занял Краснодар, набравший 8,8 балла. За ним следует Воронеж с 8,7 балла, а на третьем месте с незначительным отставанием оказалась Казань. Москва заняла предпоследнее место: столица получила оценку всего на 0,2 балла выше, чем аутсайдер рейтинга миллионеров — Омск с 8,2 балла.
Города-миллионеры не вошли даже в топ-20 общероссийского рейтинга. Жители больших городов могут купить не все товары первой необходимости рядом с домом.
Рейтинг городов-миллионеров по шаговой доступности магазинов
|Место в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|23
|8,7
|0,1
|Краснодар
|Краснодарский край
|8,8
|39
|8,5
|0,2
|Воронеж
|Воронежская область
|8,7
|41
|8,6
|0,1
|Казань
|Татарстан
|8,7
|52
|8,5
|0,2
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|8,7
|53
|8,5
|0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|8,7
|55
|8,8
|-0,1
|Пермь
|Пермский край
|8,7
|63
|8,4
|0,2
|Челябинск
|Челябинская область
|8,6
|73
|8,6
|0,0
|Самара
|Самарская область
|8,6
|79
|8,6
|0,0
|Уфа
|Башкортостан
|8,6
|89
|8,2
|0,3
|Красноярск
|Красноярский край
|8,5
|90
|8,3
|0,2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|8,5
|94
|8,6
|-0,1
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|8,5
|98
|8,3
|0,2
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|8,5
|112
|8,3
|0,1
|Волгоград
|Волгоградская область
|8,4
|124
|8,3
|0,1
|Москва
|Москва
|8,4
|159
|8,3
|-0,1
|Омск
|Омская область
|8,2
Приложение
Рейтинг 200 городов России по шаговой доступности магазинов
(по оценке местных жителей) [2]
|Место в рейтинге в 2019 году
|Баллы в 2018 году
|Динамика
|Город
|Регион
|Баллы в 2019 году
|1
|—
|—
|Кудрово
|Ленинградская область
|9,3
|2
|—
|—
|Северск
|Томская область
|9,2
|3
|8,6
|0,6
|Ейск
|Краснодарский край
|9,2
|4
|—
|—
|Жуковский
|Московская область
|9,1
|5
|9,4
|-0,3
|Новочебоксарск
|Чувашия
|9,1
|6
|8,8
|0,2
|Калининград
|Калининградская область
|9
|7
|8,8
|0,2
|Сургут
|Ханты-Мансийский АО
|9
|8
|8,9
|0,1
|Набережные Челны
|Татарстан
|9
|9
|8,5
|0,4
|Глазов
|Удмуртия
|8,9
|10
|—
|—
|Долгопрудный
|Московская область
|8,9
|11
|8,7
|0,2
|Миасс
|Челябинская область
|8,9
|12
|8,9
|0,0
|Тюмень
|Тюменская область
|8,9
|13
|—
|—
|Дмитров
|Московская область
|8,9
|14
|—
|—
|Реутов
|Московская область
|8,9
|15
|8,1
|0,8
|Балаково
|Саратовская область
|8,9
|16
|9,1
|-0,2
|Березники
|Пермский край
|8,9
|17
|8,8
|0,0
|Грозный
|Чечня
|8,8
|18
|8,8
|0,0
|Волжский
|Волгоградская область
|8,8
|19
|8,9
|-0,1
|Череповец
|Вологодская область
|8,8
|20
|9,1
|-0,3
|Каменск-Уральский
|Свердловская область
|8,8
|21
|8,4
|0,4
|Орехово-Зуево
|Московская область
|8,8
|22
|9,0
|-0,2
|Армавир
|Краснодарский край
|8,8
|23
|8,7
|0,1
|Краснодар
|Краснодарский край
|8,8
|24
|8,1
|0,7
|Волгодонск
|Ростовская область
|8,8
|25
|8,0
|0,8
|Дзержинск
|Нижегородская область
|8,8
|26
|8,9
|-0,1
|Муром
|Владимирская область
|8,8
|27
|8,4
|0,4
|Химки
|Московская область
|8,8
|28
|8,8
|0,0
|Нижневартовск
|Ханты-Мансийский АО
|8,8
|29
|8,2
|0,6
|Кострома
|Костромская область
|8,8
|30
|8,9
|-0,1
|Тольятти
|Самарская область
|8,8
|31
|8,1
|0,7
|Ессентуки
|Ставропольский край
|8,8
|32
|8,7
|0,1
|Магнитогорск
|Челябинская область
|8,8
|33
|8,5
|0,3
|Электросталь
|Московская область
|8,8
|34
|8,7
|0,0
|Великий Новгород
|Новгородская область
|8,7
|35
|8,5
|0,2
|Мытищи
|Московская область
|8,7
|36
|7,8
|0,9
|Ногинск
|Московская область
|8,7
|37
|9,0
|-0,3
|Владикавказ
|Северная Осетия
|8,7
|38
|8,8
|-0,1
|Ивантеевка
|Московская область
|8,7
|39
|8,5
|0,2
|Воронеж
|Воронежская область
|8,7
|40
|8,6
|0,1
|Ковров
|Владимирская область
|8,7
|41
|8,6
|0,1
|Казань
|Татарстан
|8,7
|42
|8,7
|0,0
|Видное
|Московская область
|8,7
|43
|8,8
|-0,1
|Саранск
|Мордовия
|8,7
|44
|9,1
|-0,4
|Нижнекамск
|Татарстан
|8,7
|45
|9,0
|-0,3
|Альметьевск
|Татарстан
|8,7
|46
|8,6
|0,1
|Киров
|Кировская область
|8,7
|47
|8,3
|0,4
|Брянск
|Брянская область
|8,7
|48
|8,5
|0,2
|Калуга
|Калужская область
|8,7
|49
|8,3
|0,4
|Всеволожск
|Ленинградская область
|8,7
|50
|8,4
|0,3
|Рязань
|Рязанская область
|8,7
|51
|—
|—
|Губкин
|Белгородская область
|8,7
|52
|8,5
|0,2
|Нижний Новгород
|Нижегородская область
|8,7
|53
|8,5
|0,2
|Екатеринбург
|Свердловская область
|8,7
|54
|8,5
|0,2
|Тула
|Тульская область
|8,7
|55
|8,8
|-0,1
|Пермь
|Пермский край
|8,7
|56
|8,5
|0,1
|Королев
|Московская область
|8,6
|57
|8,5
|0,1
|Ставрополь
|Ставропольский край
|8,6
|58
|—
|—
|Воткинск
|Удмуртия
|8,6
|59
|7,9
|0,7
|Первоуральск
|Свердловская область
|8,6
|60
|8,7
|-0,1
|Ангарск
|Иркутская область
|8,6
|61
|8,8
|-0,2
|Старый Оскол
|Белгородская область
|8,6
|62
|8,4
|0,2
|Домодедово
|Московская область
|8,6
|63
|8,4
|0,2
|Челябинск
|Челябинская область
|8,6
|64
|8,3
|0,3
|Бердск
|Новосибирская область
|8,6
|65
|8,3
|0,3
|Ижевск
|Удмуртия
|8,6
|66
|8,4
|0,2
|Ульяновск
|Ульяновская область
|8,6
|67
|8,4
|0,2
|Бийск
|Алтайский край
|8,6
|68
|8,4
|0,2
|Йошкар-Ола
|Марий Эл
|8,6
|69
|9,1
|-0,5
|Нефтекамск
|Башкортостан
|8,6
|70
|8,7
|-0,1
|Новороссийск
|Краснодарский край
|8,6
|71
|8,1
|0,5
|Балашиха
|Московская область
|8,6
|72
|—
|—
|Новоуральск
|Свердловская область
|8,6
|73
|8,6
|0,0
|Самара
|Самарская область
|8,6
|74
|8,3
|0,4
|Люберцы
|Московская область
|8,6
|75
|—
|—
|Орел
|Орловская область
|8,6
|76
|8,6
|0,0
|Обнинск
|Калужская область
|8,6
|77
|8,5
|0,1
|Чебоксары
|Чувашия
|8,6
|78
|8,6
|0,0
|Барнаул
|Алтайский край
|8,6
|79
|8,6
|0,0
|Уфа
|Башкортостан
|8,6
|80
|—
|—
|Ноябрьск
|Ямало-Ненецкий АО
|8,6
|81
|8,5
|0,1
|Курск
|Курская область
|8,6
|82
|8,3
|0,3
|Серпухов
|Московская область
|8,6
|83
|8,2
|0,4
|Щелково
|Московская область
|8,6
|84
|8,9
|-0,4
|Геленджик
|Краснодарский край
|8,5
|85
|8,2
|0,3
|Абакан
|Хакасия
|8,5
|86
|8,8
|-0,3
|Липецк
|Липецкая область
|8,5
|87
|—
|—
|Феодосия
|Крым
|8,5
|88
|8,2
|0,3
|Ярославль
|Ярославская область
|8,5
|89
|8,2
|0,3
|Красноярск
|Красноярский край
|8,5
|90
|8,3
|0,2
|Новосибирск
|Новосибирская область
|8,5
|91
|8,9
|-0,4
|Оренбург
|Оренбургская область
|8,5
|92
|8,8
|-0,3
|Майкоп
|Адыгея
|8,5
|93
|8,3
|0,2
|Красногорск
|Московская область
|8,5
|94
|8,6
|-0,1
|Санкт-Петербург
|Санкт-Петербург
|8,5
|95
|8,4
|0,1
|Коломна
|Московская область
|8,5
|96
|8,2
|0,3
|Вологда
|Вологодская область
|8,5
|97
|8,6
|-0,1
|Мурманск
|Мурманская область
|8,5
|98
|8,3
|0,2
|Ростов-на-Дону
|Ростовская область
|8,5
|99
|8,1
|0,4
|Энгельс
|Саратовская область
|8,5
|100
|8,9
|-0,4
|Раменское
|Московская область
|8,5
|101
|8,3
|0,2
|Димитровград
|Ульяновская область
|8,5
|102
|—
|—
|Новокуйбышевск
|Самарская область
|8,5
|103
|—
|—
|Евпатория
|Крым
|8,5
|104
|8,6
|-0,1
|Владимир
|Владимирская область
|8,5
|105
|—
|—
|Мичуринск
|Тамбовская область
|8,5
|106
|8,5
|0,0
|Таганрог
|Ростовская область
|8,5
|107
|8,7
|-0,2
|Невинномысск
|Ставропольский край
|8,5
|108
|8,5
|0,0
|Мурино
|Ленинградская область
|8,5
|109
|8,6
|-0,2
|Псков
|Псковская область
|8,4
|110
|8,3
|0,1
|Пенза
|Пензенская область
|8,4
|111
|8,0
|0,4
|Новокузнецк
|Кемеровская область
|8,4
|112
|8,3
|0,1
|Волгоград
|Волгоградская область
|8,4
|113
|8,5
|-0,1
|Белгород
|Белгородская область
|8,4
|114
|8,4
|0,0
|Петрозаводск
|Карелия
|8,4
|115
|8,0
|0,4
|Орск
|Оренбургская область
|8,4
|116
|8,6
|-0,2
|Сочи
|Краснодарский край
|8,4
|117
|8,6
|-0,2
|Воскресенск
|Московская область
|8,4
|118
|9,1
|-0,7
|Северодвинск
|Архангельская область
|8,4
|119
|8,7
|-0,3
|Нальчик
|Кабардино-Балкария
|8,4
|120
|8,5
|-0,1
|Курган
|Курганская область
|8,4
|121
|8,7
|-0,3
|Рубцовск
|Алтайский край
|8,4
|122
|7,9
|0,5
|Пушкино
|Московская область
|8,4
|123
|8,5
|-0,1
|Смоленск
|Смоленская область
|8,4
|124
|8,3
|0,1
|Москва
|Москва
|8,4
|125
|8,6
|-0,2
|Томск
|Томская область
|8,4
|126
|8,8
|-0,4
|Стерлитамак
|Башкортостан
|8,4
|127
|8,2
|0,1
|Гатчина
|Ленинградская область
|8,3
|128
|8,7
|-0,4
|Салават
|Башкортостан
|8,3
|129
|8,7
|-0,4
|Рыбинск
|Ярославская область
|8,3
|130
|8,3
|0,0
|Подольск
|Московская область
|8,3
|131
|8,2
|0,1
|Благовещенск
|Амурская область
|8,3
|132
|7,7
|0,6
|Елец
|Липецкая область
|8,3
|133
|8,6
|-0,3
|Братск
|Иркутская область
|8,3
|134
|8,4
|-0,1
|Иваново
|Ивановская область
|8,3
|135
|—
|—
|Симферополь
|Крым
|8,3
|136
|8,3
|0,0
|Кемерово
|Кемеровская область
|8,3
|137
|8,7
|-0,4
|Пятигорск
|Ставропольский край
|8,3
|138
|8,2
|0,1
|Хабаровск
|Хабаровский край
|8,3
|139
|—
|—
|Белогорск
|Амурская область
|8,3
|140
|8,4
|-0,1
|Тверь
|Тверская область
|8,3
|141
|—
|—
|Кинешма
|Ивановская область
|8,3
|142
|8,7
|-0,4
|Анапа
|Краснодарский край
|8,3
|143
|8,0
|0,3
|Чехов
|Московская область
|8,3
|144
|—
|—
|Нефтеюганск
|Ханты-Мансийский АО
|8,3
|145
|8,8
|-0,5
|Тамбов
|Тамбовская область
|8,3
|146
|7,8
|0,5
|Великие Луки
|Псковская область
|8,3
|147
|8,5
|-0,2
|Сергиев Посад
|Московская область
|8,3
|148
|8,4
|-0,1
|Саратов
|Саратовская область
|8,3
|149
|8,7
|-0,5
|Новый Уренгой
|Ямало-Ненецкий АО
|8,2
|150
|8,6
|-0,4
|Одинцово
|Московская область
|8,2
|151
|8,6
|-0,4
|Сыктывкар
|Коми
|8,2
|152
|8,8
|-0,6
|Копейск
|Челябинская область
|8,2
|153
|8,4
|-0,2
|Ачинск
|Красноярский край
|8,2
|154
|8,6
|-0,4
|Нижний Тагил
|Свердловская область
|8,2
|155
|8,2
|0,0
|Батайск
|Ростовская область
|8,2
|156
|8,0
|0,2
|Чита
|Забайкальский край
|8,2
|157
|8,3
|-0,1
|Златоуст
|Челябинская область
|8,2
|158
|7,5
|0,7
|Новочеркасск
|Ростовская область
|8,2
|159
|8,3
|-0,1
|Омск
|Омская область
|8,2
|160
|8,2
|0,0
|Новомосковск
|Тульская область
|8,2
|161
|8,2
|0,0
|Черкесск
|Карачаево-Черкесия
|8,2
|162
|—
|—
|Михайловск
|Ставропольский край
|8,2
|163
|8,5
|-0,4
|Прокопьевск
|Кемеровская область
|8,1
|164
|8,4
|-0,3
|Ухта
|Коми
|8,1
|165
|8,3
|-0,2
|Каменск-Шахтинский
|Ростовская область
|8,1
|166
|8,3
|-0,2
|Иркутск
|Иркутская область
|8,1
|167
|7,9
|0,2
|Лобня
|Московская область
|8,1
|168
|—
|—
|Ялта
|Крым
|8,1
|169
|8,2
|-0,1
|Махачкала
|Дагестан
|8,1
|170
|8,2
|-0,1
|Азов
|Ростовская область
|8,1
|171
|8,4
|-0,3
|Улан-Удэ
|Бурятия
|8,1
|172
|7,8
|0,3
|Ленинск-Кузнецкий
|Кемеровская область
|8,1
|173
|—
|—
|Магадан
|Магаданская область
|8
|174
|8,3
|-0,3
|Норильск
|Красноярский край
|8
|175
|—
|—
|Выборг
|Ленинградская область
|8
|176
|—
|—
|Гурьевск
|Калининградская область
|8
|177
|8,2
|-0,2
|Воркута
|Коми
|8
|178
|—
|—
|Керчь
|Крым
|8
|179
|—
|—
|Биробиджан
|Еврейская АО
|8
|180
|8,7
|-0,7
|Клин
|Московская область
|8
|181
|8,6
|-0,6
|Астрахань
|Астраханская область
|8
|182
|—
|—
|Белово
|Кемеровская область
|8
|183
|—
|—
|Ханты-Мансийск
|Ханты-Мансийский АО
|8
|184
|7,2
|0,7
|Бузулук
|Оренбургская область
|7,9
|185
|8,5
|-0,6
|Архангельск
|Архангельская область
|7,9
|186
|7,6
|0,3
|Сызрань
|Самарская область
|7,9
|187
|8,1
|-0,2
|Петропавловск-Камчатский
|Камчатский край
|7,9
|188
|—
|—
|Серов
|Свердловская область
|7,8
|189
|8,7
|-0,9
|Камышин
|Волгоградская область
|7,8
|190
|—
|—
|Туапсе
|Краснодарский край
|7,8
|191
|—
|—
|Севастополь
|Севастополь
|7,8
|192
|8,7
|-0,9
|Киселевск
|Кемеровская область
|7,8
|193
|8,3
|-0,5
|Шахты
|Ростовская область
|7,8
|194
|8,6
|-0,9
|Минеральные Воды
|Ставропольский край
|7,7
|195
|8,3
|-0,6
|Владивосток
|Приморский край
|7,7
|196
|—
|—
|Сарапул
|Удмуртия
|7,7
|197
|8,0
|-0,3
|Арзамас
|Нижегородская область
|7,7
|198
|8,4
|-0,8
|Комсомольск-на-Амуре
|Хабаровский край
|7,6
|199
|—
|—
|Якутск
|Якутия
|7,3
|200
|—
|—
|Свободный
|Амурская область
|6,9
Источник: domofond.ru