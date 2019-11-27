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Поклонская одобрила решение томского губернатора дать выходной 31 декабря чиновникам обладминистрации

09:30 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Депутат Госдумы отметила, что губернатор Жвачкин имеет право принять такое решение на своем уровне для своего субъекта. При этом она считает, нецелесообразно распространять эту же практику на всю страну.

Поклонская одобрила решение томского губернатора дать выходной 31 декабря чиновникам обладминистрации
Поклонская оценила решение Жвачкина перенести рабочий день с 31 на 28 декабря

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение томского губернатора сделать 31 декабря выходной для работников областной администрации. По ее словам, в работе в последний день года есть особо предновогоднее настроение.

Ранее сообщалось, что Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день с 31 декабря на 28-е число для чиновников областной администрации. Такое решение глава региона принял для того, чтобы работники без хлопот приготовились к празднованию Нового года.

Поклонская оценила идею томского губернатора. Она отметила, что он имеет право принять такое решение на своем уровне для своего субъекта. При этом она считает, нецелесообразно распространять эту же практику на всю страну.

«Действительно, есть такие профессии, где и женщины должны работать, это разные совершенно области работы. А по регионам губернаторы могут рассмотреть такие варианты. Пусть решение этого губернатора будет, может, где-то примером для других», — цитирует Поклонскую «Царьград».

Тем не менее, по словам чиновницы, у чиновниц Томской области не будет того «особого суетливого, но вместе с тем приятного предновогоднего настроения, с которым бежишь с работы домой». Сама Поклонская всегда работала 31 декабря.

«Это нормально. Знаете, такое предновогоднее настроение, когда ты с работы бежишь в магазин, наряд какой-то ищешь, салаты покупаешь, идешь домой, режешь эти салаты всей семьей. Это такая суета, которая и дает особый смак, вкус праздника, предпраздничного этого настроения, суетливого. Это тоже хорошо. Поэтому я не вижу ничего плохого, и каждая семья определится, как ей лучше готовиться и встречать Новый год», — рассказала она.

Добавим, Сергей Жвачкин также порекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени.

Источник: news.vtomske.ru

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