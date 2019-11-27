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Бухалово и Мошонку признали самыми смешными названиями населенных пунктов в России

08:45 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Первое место занял Мутный Материк, второе — Хохотуй. В число показавшихся россиянам забавными вошли также Лох, Морозилка, Палево и Свиногорье.

Бухалово и Мошонку признали самыми смешными названиями населенных пунктов в России
Россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов в стране

Победителем конкурса на самое веселое название населенного пункта в России стал Мутный Материк в Республике Коми — за него проголосовали 28 тыс. человек. Об этом сообщает сервис путешествий Туту.ру на своей странице ВКонтакте

Конкурс проходил в сообществе Туту.ру в соцальной сети «ВКонтакте». За 2,5 месяца прошло несколько отборочных туров среди 100 претендентов на выход в финал из 83 регионов страны. За весь период за участников проголосовали более 307 тыс. раз, поясняется в сообщении.

Второе место в конкурсе занял Хохотуй в Забайкальском крае — 26,3 тыс. голосов. На третьем месте оказался населенный пункт Морозилка (Архангельская область) с 11,8 тыс. голосов. Далее следуют — Бухалово в Ярославской области (1,2 тыс. голосов), Мухоудеровка в Белгородской области — 9,2 тыс., Мошонка в Калужской области (8,4 тыс. голосов), Лох в Саратовской области 8,3 тыс. голосов, Сахарная Головка в Севастополе — (6,8 тыс.), а также Свиногорье в Республике Татарстан с 5 тыс. голосами и Палево в Сахалинской области, за которое проголосовали 3,2 тыс. российских граждан, следует из публикации.

В поселке-победителе Мутный материк установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019», а администрация села получит памятный кубок, говорится в сообщении.

Источник: РБК

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