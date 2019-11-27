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Росгвардейцев обяжут представляться ради защиты прав и свобод человека

08:30 27.11.2019 Фото: с сайта duma.gov.ru
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Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами, считают в Госдуме. Новые требования на ОМОН и СОБР Росгвардии распространяться не будет.

Росгвардейцев обяжут представляться ради защиты прав и свобод человека
В ГД внесли законопроект об обязанности росгвардейцев представляться

В Госдуму  внесли законопроект об обязанности росгвардейцев представляться. Как отмечается в пояснительной записке, документ направлен на защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина.

В документе указывается, что на сотрудников полиции уже в соответствии с законодательством возложена прямая обязанность представляться и предъявлять по требованию гражданина свое служебное удостоверение (в случае обращения сотрудника полиции к гражданину), а в случае применения мер, ограничивающих права и свободы гражданина, разъяснить ему причины и основания таких мер, а также возникающие в этой связи права и обязанности гражданина.

Однако у сотрудников Росгвардии нет таких обязательств, хотя они «несут службу в единой дислокации с сотрудниками органов внутренних дел, выполняя смежные задачи».

Законопроект призван исправить эту проблему.

Авторами инициативы выступили Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, его заместитель Александр Хинштейн и Первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

«Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами. И в данном случае мы лишь устраняем правовой пробел», — пояснил парламентским журналистам Василий Пискарев.

Он добавил, что «в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, сотрудник Росгвардии будет обязан разъяснить причину и основания их применения, и напомнить о возникающих в связи с этим правах и обязанностях гражданина».

«Данная норма будет распространена не на всех сотрудников Росгвардии, а только на тех, кто имеет специальные звания полиции, и чья деятельность связана с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности», — заметил Василий Пискарев.

Парламентарий уточнил, что представляться гражданам будут обязаны сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы, а также подразделений вневедомственной охраны, которые патрулируют территории, и, наряду с сотрудниками органов внутренних дел, имеют право пресекать преступления, правонарушения и противоправные действия, а также проверять документы у граждан.

«При этом требования представляться не будут распространены, например, на сотрудников спецподразделений Росгвардии – ОМОНА и СОБРа, — которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму. Данное исключение обусловлено соображениями их личной безопасности», — разъяснил Василий Пискарев.

Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции сообщил, что, как только законопроект поступит в Комитет, депутаты намерены его оперативно рассмотреть.

Источник: duma.gov.ru

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