Вероятность военной агрессии со стороны России маловероятной считают в генштабе Украины

Ранее Киев заявлял о готовящемся отражении военной российской угрозы. Но доказательств таких планов со стороны Москвы так и не привел.

Россия-Украина

Глава генштаба Украины Руслан Хомчак считает маловероятной военную агрессию со стороны России.

«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне «крайних» вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — сказал Хомчак в интервью агентству «Укринформ», опубликованному в понедельник.

Ранее начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии. При этом никаких доказательств российской угрозы заместитель начальника Генштаба ВС Украины не привел.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется «страной-агрессором». Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Источник: РИА Новости