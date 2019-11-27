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Продовольственный фантом: Компанию «Дары Алтая» не нашел Роспотребнадзор по заявленному фирмой адресу

15:00 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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В ведомстве опасаются, что ООО может торговать контрафактной продукцией и причинить вред здоровью и жизни потребителей.

Продовольственный фантом: Компанию Дары Алтая не нашел Роспотребнадзор по заявленному фирмой адресу
Предприятия-фантомы хотят вывести «на свет»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (Роспотребнадзора) информирует об установлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий предприятия-«фантома», осуществляющего деятельность по производству пищевой продукции, отсутствующего по заявленному адресу:

— ООО «Дары Алтая» (630040, Новосибирск, пос. Восточный, 9В, пом. 1).

По данному факту с целью предотвращения возможной реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан управлением Роспотребнадзора переданы документы для рассмотрения по компетенции в правоохранительные органы.

В случае выявления в торговой сети продукции указанного товаропроизводителя следует информировать управление Роспотребнадзора по Новосибирской области: телефон 8(383)220-26-78, факс 8(383)220-24-05, е-mail: Upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru

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