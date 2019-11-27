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Будущих врачей обучают в новом медицинском классе школы №2 Бердска

09:00 27.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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В профильном классе 20 ребят углубленно изучают химию и биологию, готовятся стать медиками. Они пройдут практику в Медицинском государственном университете и, возможно, получат льготы при поступлении.

Будущих врачей обучают в новом медицинском классе школы №2 Бердска
Медицинский класс открылся в школе №2 Бердска
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Будущих врачей обучают в новом медицинском классе школы №2 Бердска

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Открыли медицинский класс на базе школы №2 Бердска. Об этом рассказала главный врач Центральной городской больницы Бердска Алла Дробинская на открытии после ремонта детской поликлиники №2. Напомним, ремонт за 10,7 млн рублей детской поликлиники №2 Бердска принял вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов.

— Подписаны документы с Новосибирским государственным медицинским университетом и Бердской городской клинической больницей. Уже ребятишки начали учиться. Это 20 человек, они сейчас работают по профилактике нарушения зрения с малышами, — сказала Алла Дробинская 20 ноября вице-губернатору.

Медицинский класс работает с 1 сентября 2019 года. О нем «Курьер. Среда. Бердск» подробно рассказала директор школы №2 Евгения Перфилова.

— Мы школа с углубленным изучением отдельных предметов — химии, биологии, физики, математики. Мы реализуем эти программы с 2010 года, — уточнила Евгения Юрьевна 26 ноября.

Идея создания медицинского класса возникла четыре года назад. Тогда выпускники школы стали успешно поступать в медицинский университет.

— Год назад нам предложили поучаствовать в скрининге по зрению. Нам эта идея понравилась и наши ребята очень активно включились в эту деятельность. Они смогли сами себя попробовать в роли медиков, — говорит Евгения Перфилова.

После прихода на должность нового главврача Аллы Дробинской была достигнута договоренность всех сторон. В том числе с мэрией Бердска и Медицинским университетом. В школе уже есть частично необходимое оборудование. То что позволяет изучать химию и биологию углубленно и медицину в рамках предмета ОБЖ.

Ребята будут выезжать в Томский государственный университет и в МГУ для профориентации. Также поедут на практику в медуниверситет. Выедут в ЦГБ Бердска, встретятся с врачами.

— У нас соединились те дети, которые реально хотели пойти в медицинский класс. Это десятиклассники, которые отучатся последние два года и будут поступать в медицинский университет, — рассказала Евгения Юрьевна.

Также сейчас ведется работа с теми ребятами из Бердска, которые уже получают высшее медицинское образование. Для того чтобы они после окончания «вернулись домой» работать. Тем, кто сегодня учится в медклассе помогут получить сертификаты и целевые направления, которые позволят на льготных условиях поступить в университет.

На этой неделе ребята этого класса подготовили гимнастику для глаз и разработали правила, чтобы глазки детей не уставали. Они как санитарная дружина проводят занятия в начальной школе.

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