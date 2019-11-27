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Как рентген, видит своего сына насквозь Наталья Борчанинова из Бердска

09:45 27.11.2019, Елена Белоусова Фото: предоставлено Дарьей Скоромных
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Как рентген, видит своего сына насквозь Наталья Борчанинова из Бердска
Наталья Борчанинова любит гулять с собакой Баксом
Сюжет: Мамочка милая моя
Как рентген, видит своего сына насквозь Наталья Борчанинова из Бердска

Как рентген, видит своего сына насквозь Наталья Борчанинова из БердскаВстал бы на колени перед матерью инвалид-колясочник из Бердска Аркадий СитниковЕщё 2 новости

Жительница Бердска Наталья Борчанинова всю жизнь отдала медицине, проработав рентгенлаборантом. Сейчас она на пенсии. Любит гулять по берегу с четвероногим любимцем Баксом. Она моментально, как рентген, считывает настроение сына, что его удивляет постоянно.

— Еще только я преступил порог, а мама уже знает, как дела у меня на работе. Как ей это удается? Дорогая моя мама! Ты самая лучшая на свете. Спасибо за жизнь, за счастливое детство. Ты для меня очень важный человек. Я очень тебя люблю и ценю!
Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья! — высказался сын Артемий.

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