Как рентген, видит своего сына насквозь Наталья Борчанинова из Бердска

Наталья Борчанинова любит гулять с собакой Баксом

Жительница Бердска Наталья Борчанинова всю жизнь отдала медицине, проработав рентгенлаборантом. Сейчас она на пенсии. Любит гулять по берегу с четвероногим любимцем Баксом. Она моментально, как рентген, считывает настроение сына, что его удивляет постоянно.

— Еще только я преступил порог, а мама уже знает, как дела у меня на работе. Как ей это удается? Дорогая моя мама! Ты самая лучшая на свете. Спасибо за жизнь, за счастливое детство. Ты для меня очень важный человек. Я очень тебя люблю и ценю!

Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья! — высказался сын Артемий.