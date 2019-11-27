Факты о жизни каторжан в кандалах ГУЛАГа хранятся в музее репрессий Искитима

Некоторые экспонаты передали жители Бердска. Искитимский лагерь называли «самым страшным». Как расстреливали за фото царя Николая II, за желание открыть приход, как отбывали срок — музей хранит много тайн страшных времен.

Музей репрессий открыт в Искитиме при Храме Новомучеников и Исповедников земли Русской

С 1929 по 1956 год на окраине Искитима в Микрорайоне Ложок находился отдельный лагерный пункт ГУЛАГа. Тысячи каторжников прошли здесь через мучения, многие погибли. Среди репрессированных он считался «самым жестоким». Вскоре рядом с бывшей территорией лагеря, на месте расстрела священников, начал бить ключ из-под земли. Люди верят, что вода целебная.

В 2003 году здесь создали приход. 11 лет назад началась большая стройка Храма Новомучеников и Исповедников земли Русской, а потом и церковно-исторического музея. Во время экскурсии «Курьер. Среда. Бердск» 29 октября его основатель протоиерей Игорь Затолокин рассказал, что храм и музей неразрывны.

— Сам храм строился как памятник. Сюда в основном приходят паломники. Праздничные службы проводят 1-2 в год. Он выполняет свою главную функцию — молитву за всех усопших, в первую очередь за тех, кто погиб в годы репрессий и гонений. Здесь каждую субботу проводится литургия и поминальная служба,- рассказал отец Игорь.

Эхо жестоких времен

Музей был открыт в начале мая 2019 года. В нем 5 соединенных залов. Много внимания уделяется церковной истории XX века, жизни Епархии, гонениям, и самим новомученикам, пострадавшим за веру. Вторая часть посвящена всем репрессированным, пострадавшим в годы лихолетий.

— Чувство безысходности преследовало человека в эту эпоху. Люди были лишены суда как такового. Иногда судьбу решали так называемые тройки, состоящие из нескольких человек, — отметил Игорь Затолокин .

Отец Игорь рассказал, как фабриковались дела. В то время люди боялись даже говорить лишнее. Почти любой человек мог быть подвергнут наказанию по 58 статье, быть названным врагом народа. Церковь стразу столкнулась с непониманием и попала под гнет. Запрещали собрания, служения, и даже делали семидневную рабочую неделю, чтобы люди не могли сходить на службу.

— Если ты священник, под гнет попадала вся твоя семья. Некоторые разводились с женами, увозили детей, чтобы их спасти — это была целая трагедия для семьи, — говорит Затолокин.

Строительство Храма и музея

Организован музей так, чтобы когда нет экскурсовода, каждый посетитель, мог пройтись и узнать историю времен репрессий. Для этого созданы информационные стенды с коротким материалом о временах гонений.

— Храм и музей — это было народное строительство. Храм строился 10 лет. Участвовали масса паломников, Искитимских предприятий. Нам помогали даже зарубежные партнеры православного братства Сан-Франциско собора, — рассказывает Затолокин.

С 2007 года стройка была объявлена общеепархиальной. На приходах региона стояли кружки, куда собирали деньги. Вскоре после становления храма начали создавать музей. Искитимской Епархией был выигран грант на изготовление стендов.

— Сначала нам выделили пять соток, потом десять, а сейчас здесь 10 гектар, — с удовольствием рассказывает отец Игорь.

Экспонаты

Сейчас в музее около 100 экспонатов. Рассказ о тех временах начинается с истории о революции. Среди экспонатов есть фотографии Николая II из личного дела одного из священнослужителей Новосибирской епархии. В 1937 году он был назван монархистом и расстрелян (из-за найденного у него фото). Другой священник был расстрелян за то, что у него нашли фото в военной белогвардейской форме. Этого было достаточно, чтобы человека убить. Его фото также представлено в музее.

— Больше экспонатов приносили люди, сбор открыт и сейчас, — рассказал Затолокин.

Есть отреставрированная икона, из немногих сохранившихся, с грифом его императорского величества. Также представлены воспоминания Юровского, о том, как они убивали царя Николая II. Одним из особенных экспонатов Игорь Затолокин назвал вещи и документы священомученика Николая Ермолова. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, как он никого не предал даже перед расстрелом. В музее представлены книги с экслибрисом, требник и пояс. Передали их внуки, которые живут в Бердске.

Во время экскурсии отец Игорь достал крест третьей степени Колчаковского награждения гражданской войны №294. Его удалось восстановить, но списку не нашли кому он принадлежит. Также в музее представлены дореволюционные колокола — они были разбиты и после заварены. Есть и воспоминания простых людей о временах в штрафном лагере. Например, Петр Иванович Занин писал, как хотел бы посетить места, где раньше был лагерь, где он отбывал срок в кандалах.

В музее репрессий хранятся факты о временах гонений

Кого расстреливали?

Протоиерей Игорь Затолокин рассказал, что с приходом советской власти лишили права голоса сразу несколько слоев населения. Они же были потом прямыми кандидатами для попадания в лагерь. Но были и те, кого расстреливали. Например, за фото царя или фото в форме офицера. Были заговоры 33 года (потом был еще 37 года), когда всех военных специалистов, где бы они не работали, арестовали и расстреляли. Под самый сильный гнет попали церковнослужители.

— Как это не печально советская власть сразу начала антирелигиозную политику. В 20е годы такую ее проводил 6 отдел юстиции, назывался он ликвидационной. Интересно самого его звучание, — подчеркнул Затолокин.

В 1936 году вышла сталинская конституция — «самая демократичная». В то время существовало духовенство Койновской (Искитимской) церкви. Также была Тулинская церковь (сейчас селения нет, его затопило). Они прочитали конституцию, по ней 124 статья провозглашала равноправие, где разрешалось религиозное мировоззрение. Люди воодушевленно стали собираться, обсуждать то, что необходимо открывать забытые храмы. Всеми любимый был Покровский храм села Завьялово Искитимского района. Жители собрали 450 подписей, подали их в искитимский исполком с просьбой открытия церкви. Но власть по своему это расценила — из 450 человек были арестованы 16. Их обвинили в контрреволюционной деятельности, подстрекании, религиозной пропаганде. Среди этих людей были священники села Койново отец Иосиф Юхта и священник Иннокентий Архангельский села Тула. Их тоже расстреляли.

В заключение

— В музее остаются открытыми 3 витрины — они заполнятся экспонатами Койновской церкви, — рассказал отец Игорь.

Сейчас сотрудники музея и Новосибирской епархии готовят список, пока только священнослужителей, репрессированных за 20 и 40-е годы. Возможно, скоро многие факты о страшных временах репрессий, которые были утрачены, станут известны. В том числе восстановится боле полная картина о «самом жестоком» лагере ГУЛАГа Искитима.

Сбор экспонатов открыт и сейчас. Музей открыт по субботам с 10.00 до 16.00.

Автор видео Алена Романцова.