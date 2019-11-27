Ядерную бомбу «вернуть» Украине хочет осужденный в России террорист Сенцов

Сенцов предложил «вернуть» Украине атомную бомбу

Осужденный в России за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе взаимного освобождения заключенных Россией и Украиной Олег Сенцов заявил в понедельник в Европарламенте, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», и что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие.

Сенцов был приглашен на совместное заседание трех комитетов Европарламента в Страсбурге, где во вторник ему официально вручат премию Сахарова. В ходе дискуссий с европарламентариями в понедельник прозвучали вопросы о Минских соглашениях и Будапештском меморандуме.

«Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу свое мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации минских соглашений, по поводу «формулы Штайнмайера». Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать.

«Нормандский формат», Минские соглашения, что это такое?» — сказал он, сравнив эти переговоры с «попыткой перемирия».

«Это не мирный договор. Это не разграничение границ. Я вообще не хочу это обсуждать. Давайте вернемся к началу, Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США», — сказал он, обращаясь к залу.

Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они «как бы ни при чем», Сенцов заявил, что раз в итоге «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают формулу Штайнмайера. «А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула. — Прим. ред.) не имеет к ситуации никакого отношения», — сказал он евродепутатам.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.

Источник: РИА Новости