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Здоровье

ИП Вепринцев: Хочу быть здоровым

09:53 27.11.2019 Фото: ИП Вепринцев
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За 35 лет теории и практики реабилитационной немедикаментозной медицины доктором Вепринцевым было освоено множество методик диагностики и технологий коррекции здоровья человека.

ИП Вепринцев: Хочу быть здоровым
Качественные услуги и индивидуальный подход доступны всем независимо от достатка

Читая электронную почту, я обратил внимание на тот факт, что большинство посетителей моей страницы на портале Vesberdsk.ru имеют смутное представление о том, чем я занимаюсь.

Чтобы это прояснить предлагаю следуюшее:

За 35 лет теории и практики реабилитационной немедикаментозной медицины мной было освоено множество методик диагностики и технологий коррекции здоровья человека.

Благодаря этому стало возможным разработать и предложить вам программы восстановления здоровья человека которые дают конкретные результаты сразу с момента их начала как на стадии острой и подострой формы болезни, так и на стадиях восстановления, оздоровления, повышения физической работоспособности, профилактики и спорта высших достижений. 

Например, восстановление двигательной функции человека перенесшего инсульт независимо от давности процесса или купировать болевой синдром и поставить на ноги пациента с 12-15 мм межпозвонковой грыжей за 2-6 сеансов. Выведение на пик физической формы и снятие стрессовых соревновательных нагрузок и т.д.

На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления, где каждый сеанс представляет синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий.

  • Микро пакетом является программа неотложной помощи 1-2 сеанса. Например, внезапно заклинило поясницу, а завтра надо  лететь за границу. Довольно распространенная ситуация.
  • Базовым пакетом является программа реанимации из 5 сеансов. В результате выполнения которой решаются основные проблемы.
  • Двойным пакетом является программа включающая Базовый пакет + программу стабилизации из 6-10 сеансов. В результате выполнения которой закрепляются достигнутые результаты восстановления здоровья, увеличиваются периоды ремиссии.
  • Профилактически оздоровительный пакет. Для постоянных клиентов активно занимающихся физической культурой и спортом. Скидка 30%.
  • Оздоровительные программы для коллективов организаций и предприятий. Заключение договоров.

Всем клиентам без исключения предлагается Патронаж при котором будет осуществляться регулярный контроль, методическое и практическое сопровождение после проведенных оздоровительно восстановительных мероприятий, в течение года со скидкой до 30%.

Быть здоровым лучше чем больным. Быть здоровым лучше чем почти здоровым. Теперь качественные услуги и индивидуальный подход доступны всем независимо от достатка.

Источник: Раздел ИП Вепринцев на сайте Весь Бердск

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