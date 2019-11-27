ИП Вепринцев: Хочу быть здоровым

Читая электронную почту, я обратил внимание на тот факт, что большинство посетителей моей страницы на портале Vesberdsk.ru имеют смутное представление о том, чем я занимаюсь.
Чтобы это прояснить предлагаю следуюшее:
За 35 лет теории и практики реабилитационной немедикаментозной медицины мной было освоено множество методик диагностики и технологий коррекции здоровья человека.
Благодаря этому стало возможным разработать и предложить вам программы восстановления здоровья человека которые дают конкретные результаты сразу с момента их начала как на стадии острой и подострой формы болезни, так и на стадиях восстановления, оздоровления, повышения физической работоспособности, профилактики и спорта высших достижений.
Например, восстановление двигательной функции человека перенесшего инсульт независимо от давности процесса или купировать болевой синдром и поставить на ноги пациента с 12-15 мм межпозвонковой грыжей за 2-6 сеансов. Выведение на пик физической формы и снятие стрессовых соревновательных нагрузок и т.д.
На основе остеопатии, Традиционной Китайской Медицины и ЛФК для вас будет адаптированна наиболее эффективная индивидуальная программа восстановления, где каждый сеанс представляет синтез ручных манипуляций и физических упражнений в форме инструктивно-методических занятий.
- Микро пакетом является программа неотложной помощи 1-2 сеанса. Например, внезапно заклинило поясницу, а завтра надо лететь за границу. Довольно распространенная ситуация.
- Базовым пакетом является программа реанимации из 5 сеансов. В результате выполнения которой решаются основные проблемы.
- Двойным пакетом является программа включающая Базовый пакет + программу стабилизации из 6-10 сеансов. В результате выполнения которой закрепляются достигнутые результаты восстановления здоровья, увеличиваются периоды ремиссии.
- Профилактически оздоровительный пакет. Для постоянных клиентов активно занимающихся физической культурой и спортом. Скидка 30%.
- Оздоровительные программы для коллективов организаций и предприятий. Заключение договоров.
Всем клиентам без исключения предлагается Патронаж при котором будет осуществляться регулярный контроль, методическое и практическое сопровождение после проведенных оздоровительно восстановительных мероприятий, в течение года со скидкой до 30%.
Быть здоровым лучше чем больным. Быть здоровым лучше чем почти здоровым. Теперь качественные услуги и индивидуальный подход доступны всем независимо от достатка.
Источник: Раздел ИП Вепринцев на сайте Весь Бердск