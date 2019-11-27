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Общество / Стиль жизни

Замуж за сумоиста: 292 килограммовый парень ищет себе невесту

10:10 27.11.2019 Фото: https://www.instagram.com/p/B42SEm5oSht/
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Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии объявил, что готов к серьезным отношениям и ищет «ту единственную», чтобы жениться на ней.

Замуж за сумоиста: 292 килограммовый парень ищет себе невесту
Самый тяжелый сумоист мира в поисках возлюбленной

Самый тяжелый сумоист мира Анатолий Михаханов из Бурятии объявил, что готов к серьезным отношениям и ищет «ту единственную», чтобы жениться на ней.

Свою спортивную карьеру 35-летний Анатолий завершил в прошлом году. Вернувшись из Японии с рекордным весом в 292 килограмма, он уже скинул более 50 кило и решил всерьез задуматься о создании семьи.

— Хочу искренних чувств и мечтаю влюбиться, — говорит сумоист. — Эталона женской красоты у меня нет. Блондинка или брюнетка — не важно, главное, чтобы добрая была, как я.

Журналисты даже предлагали постройневшему спортсмену принять участие в программе «Давай поженимся», но Анатолий отказался. Тем не менее, свою суженную он пока так и не встретил. Однако женским вниманием сумоист точно не обделен! Не так давно, он выложил в своих соцсетях фотографию вместе с четырьмя девушками, которые смогли уместиться в кимоно спортсмена.

— Вау, стоп, девочки! Меня на всех не хватит, — подписал сумоист снимок. — Ну, где ж ты, моя ненаглядная, где?

Находчивые подписчики Анатолия в шутку предложили ему как потенциальному жениху взять пример с Ольги Бузовой и устроить свое собственное шоу по поиску невесты. Даже название придумали: «Замуж за сумоиста».

Источник: КП

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