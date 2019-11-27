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Общество / Стиль жизни

Сколько мандаринов можно съесть без последствий для здоровья?

09:01 27.11.2019 Фото: pxhere.com
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Злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергии и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них много клетчатки.  Есть этот фрукт лучше до пяти часов вечера, но не употреблять натощак.

Сколько мандаринов можно съесть без последствий для здоровья?
Мандарины — низкокалорийные фрукты, но богаты витаминами, способны повышать иммунитет, выводить токсины и улучшать настроение

Диетологи рассказали, что человек без вреда для здоровья, если нет аллергии на цитрусовые, может съедать ежедневно четыре мандарина.

Мандарины — низкокалорийные фрукты, но богаты витаминами, способны повышать иммунитет, выводить токсины и улучшать настроение.

Причем полезна не только их мякоть, но и кожура: в ней много антиоксидантов, а белые волокна, разделяющие мандарин на дольки,  содержат флаваноид нобилетин, обладающий сильным противовоспалительным действием.

Однако злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергии и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них много клетчатки.  Есть этот фрукт лучше до пяти часов вечера, но не употреблять натощак.

Источник: АиФ

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