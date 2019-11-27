Сколько мандаринов можно съесть без последствий для здоровья?

Злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергии и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них много клетчатки. Есть этот фрукт лучше до пяти часов вечера, но не употреблять натощак.

Мандарины — низкокалорийные фрукты, но богаты витаминами, способны повышать иммунитет, выводить токсины и улучшать настроение

Диетологи рассказали, что человек без вреда для здоровья, если нет аллергии на цитрусовые, может съедать ежедневно четыре мандарина.

Мандарины — низкокалорийные фрукты, но богаты витаминами, способны повышать иммунитет, выводить токсины и улучшать настроение.

Причем полезна не только их мякоть, но и кожура: в ней много антиоксидантов, а белые волокна, разделяющие мандарин на дольки, содержат флаваноид нобилетин, обладающий сильным противовоспалительным действием.

Однако злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергии и обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку в них много клетчатки. Есть этот фрукт лучше до пяти часов вечера, но не употреблять натощак.

Источник: АиФ