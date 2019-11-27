7 модных вещей грядущей зимы

Одно из лучших вложений этой зимы — пуховик. Тем, кто любит классику, подойдут хорошо скроенные пуховые пальто по фигуре.Оversize пуховики, которые пришли к нам из Америки, тоже актуальны.

С шифоновыми платьями мы наконец-то адаптировали в гардеробе длину миди

Минусовая температура и пронизывающий ветер не повод забывать о внешнем виде, уверяют стилисты. Какие вещи абсолютно точно пригодятся вам этой зимой, рассказывает дизайнер и эксперт по моде Мила Марсель. Возможно, некоторые из них уже давно есть в вашем шкафу, просто пришло время ими воспользоваться.

1. Лак, бархат, пуховик

Одно из лучших вложений этой зимы — пуховик. Тем, кто любит классику, подойдут хорошо скроенные пуховые пальто по фигуре. Только учтите, что цветовая гамма в этом сезоне стала немного мягче, от черного и темно-синего мы пришли к дымчато-синему, темно-бежевому и темно-оливковому цветам. Еще одна особенность — такие пуховики лучше носить с ремнями. Эти аксессуары абсолютно точно сделают образ более модным и современным. Если у вас нет необходимости придерживаться строгого дресс-кода, можете смело сочетать, например, синее пуховое пальто с рыжим поясом или оливковое — с желтым и нежно-пудровым.

Оversize пуховики, которые пришли к нам из Америки, тоже актуальны. Не бойтесь, что они добавят вам объем. Обратите внимание на белые модели, которые сделают из вас настоящую Снегурочку. Также на пике популярности яркие цвета: лимонный, красный. И еще одна новинка — цвет «звездное небо». В черный добавляют немного перламутровых блесток, и ткань получается переливающейся.

Что касается фактур, то сейчас вы запросто можете осуществить свою мечту о пуховике из бархата, ведь появились водоотталкивающие материалы, которые прекрасно его имитируют, или приобрести лаковый пуховик. Они тоже невероятно популярны.

2. Шуба согреет

Еще в прошлом году наши сердца покорил искусственный мех, и, кажется, это надолго. Как минимум этой зимой тенденция сохраняется. Самая желанная вещь зимнего сезона — светлая шуба. Другой вариант — двухсторонние искусственные дубленки, т. е. с одной стороны у вас шубка, с другой — дубленка. И снова не забывайте про ремни, а также поясные сумки, которые в этом сезоне оплетают не только нашу талию, но и плечи.

3. Немного леопарда

Берет и сегодня правит бал. Мне кажется, не бывает людей, которым не идет данная модель, просто надо найти свою форму и правильно ее надеть. Поэкспериментируйте — может быть, в вашем случае головной убор лучше смотрится с какой-то одной стороны, поиграйте с челкой — кому-то надо ее достать, а кому-то убрать, можно стянуть берет на макушку или, наоборот, глубоко натянуть на лоб в стиле Патрисии Каас. Модницам я настоятельно рекомендую приглядеться к моделям со звериным принтом, например леопардовым. Они прекрасно сочетаются с однотонными пуховиками и дубленками.

Почему я рекомендую купить именно берет? Его легко обыграть с помощью аксессуаров. Необязательно каждый сезон покупать новую модель — можно, например, прикрепить к ней яркую брошь или даже кусочек вуали под брошь. В прошлом году Dior продемонстрировал эту тенденцию на своих показах, и она быстро ушла в массы.

4. Долгожданная альтернатива

Мы все очень долго ждали, когда же появится какая-нибудь альтернатива меховым валенкам, и дождались. В этом году их сделали на основе кроссовок, т. е. по сути дизайнеры взяли подошву от спортивной обуви, а верх сделали меховым. Это очень удобно, а главное практично для нашей зимы.

5. В обнимку с сумкой

Сейчас есть две основные тенденции. Первая подходит тем, кто готов четко следовать моде. В этом случае сумка не просто висит на поясе или руке, она еще обхватывает вас вокруг плеч. Естественно, размер у моделей, которые крепятся к руке, небольшой, поэтому лично я задаюсь вопросом: что в них носить? Но мода не всегда бывает практичной. Есть вариант трех сумочек на одном поясе. В общем, дизайнеры попытались сделать наши руки свободными, это плюс.

Второй вариант — мягкая, бесформенная сумка-пакет или сумка-авоська, куда можно положить все на свете. Безусловно, две эти тенденции можно и даже нужно сочетать. Например, телефон вы носите в сумке на руке, а другие вещи в сумке-пакете. Это очень удобно.

6. Юбки повержены

Если вы любите юбки, должна вас огорчить — в предстоящем сезоне дизайнеры не делают на них модный акцент. Безусловно, это не говорит о том, что нужно срочно все выкинуть, просто отдавайте себе отчет, что сейчас это не самый актуальный предмет гардероба. Лучше присмотритесь к брюкам, в которых чудесным образом слились воедино спорт и вечерняя мода. Как это проявляется? В классических моделях плотно поселился лампас, а пояс заменила кулиска на шнурке.

Также обратите внимание, что модели, которые мы носили с каблуком, ушли на задний план. Мы можем этому дружно поаплодировать, поскольку такая тенденция зимой была не самой удобной, хотя, конечно, хорошо удлиняла ноги. В тренде укороченные брюки.

7. Кусочек лета

Если раньше мы носили шифоновые платья в цветочек исключительно летом, то сейчас вы можете делать это и зимой. Так что не спешите убирать их на дальнюю полку шкафа, лучше смело надевайте с плотными колготками, казаками или тяжелыми ботинками, свитерами или жилетами.

Что касается свитеров, то сейчас появились модели, у которых передняя часть короче, чем задняя. Такой крой использовали в прошлом году на пуховиках. Он визуально делал наши бедра более аккуратными, а фигуру стройнил. По-моему, отличный бонус, которым обязательно нужно воспользоваться в ближайшие месяцы.

Также замечу, что вместе с шифоновыми платьями мы наконец-то адаптировали в гардеробе длину миди. Когда-то всем казалось, что она нас полнит и некрасиво торчит из-под верхней одежды. А в этом году платья хорошо вписались — даже если они выглядывают из-под светлой дубленки или шубки, пуховика с кожаным ремнем, образ смотрится гармонично.

Источник: АиФ