9 ошибок при лечении насморка

Тканевый носовой платок — идеальное средство для размножения бактерий. Когда вы в очередной раз подносите его к своему лицу, велика вероятность, что они могут попасть в нос. Лучше используйте бумажные аналоги.

Слизистая нашего носа сильно отличается от полости рта, поэтому используя всевозможные рецепты народной медицины, вы можете получить мощный реактивный отёк и спровоцировать аллергическую реакцию

Сезон насморка можно считать открытым. Если вам пока удается держать оборону и не болеть, поздравляем. Но не факт, что через месяц-другой иммунитет не даст сбой. Какие типичные ошибки мы совершаем, когда сталкиваемся с ринитом, объясняет оториноларинголог Кира Базаркина.

Ошибка № 1. Отказываемся от больничного

В ситуации, когда у человека острый ринит и при этом нет температуры (такое часто бывает), велика вероятность, что он откажется от больничного листа. Но прежде чем переносить насморк на ногах, я всегда советую пациенту обратить внимание на условия своего труда. Если у вас нет возможности вовремя промывать нос, пользоваться сосудосуживающими спреями, работа физически трудная или связана с разъездами, вы находитесь в постоянном контакте с людьми, которые тоже могут болеть, не надо геройствовать. Лучше возьмите больничный, иначе есть риск получить осложнения.

Ошибка № 2. Забываем проветривать помещение

Когда мы в течение длительного времени находимся в каком-то помещении (неважно, дом это или офис), там скапливается большое количество бактерий, поэтому важно проветривать его, тем более если вы болеете. Также не забывайте про увлажнение воздуха, оно тоже необходимо для наших слизистых и кожи, но обязательно чередуйте процедуру с проветриваниями, иначе вы просто создадите идеальную среду для развития бактерий. Рекомендуется вначале проветрить, а затем увлажнить помещение.

Ошибка № 3. Продолжаем пользоваться общественным транспортом

Если вы хотите быстрее вылечиться, лучше отказаться от общественного транспорта. Распространённые сегодня единые системы кондиционирования, закрытое пространство и наличие в нем больных людей (а в осенне-зимний период их количество значительно увеличивается) может сыграть с вами плохую шутку. Казалось бы, в одном конце вагона кто-то чихнул, это же не страшно. На самом деле бактерии беспрепятственно могут долететь и до вас. Когда иммунитет ослаблен, ничего хорошего в этом нет. Таким образом, мы снова возвращаемся к тому, что иногда с учетом всех обстоятельств проще взять больничный лист.

Ошибка № 4. Продолжаем самостоятельное лечение, даже когда оно не помогает

Безусловно, не каждый насморк требует похода к врачу. Но если вы пытались справиться с ринитом в течение 4-5 дней самостоятельно, а положительного результата нет, это говорит о том, что нужно все-таки посетить доктора, ведь примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную и может вызвать массу осложнений.

Ошибка № 5. Увлекаемся сосудосуживающими препаратами

Применять сосудосуживающие препараты можно не более 5-6 дней подряд. Если вы пренебрегаете этим ограничением, у вас может возникнуть медикаментозный ринит — хронический неаллергический ринит, возникающий вследствие применения лекарственных препаратов, вызывающих сосудосуживающее действие в слизистой оболочке полости носа. К сожалению, некоторые люди годами используют данные средства, в результате чего у них суживаются сосуды не только в полости носа, но и по всему организму. Риск развития инфарктов и инсультов у таких пациентов выше, особенно когда есть наследственная предрасположенность к данным заболеваниям.

Но если грамотно использовать сосудосуживающие капли, то на первых этапах болезни они действительно хорошо помогают, снимают отек, освобождают путь к пазухам носа, либо к среднему уху. Это позволяет кислороду проникнуть туда, что препятствует размножению бактерий и развитию инфекции.

Ошибка № 6. Неправильно промываем нос

Некоторые врачи советуют после промывания носа использовать сосудосуживающие спреи. На мой взгляд, это не очень эффективно. Когда в носу уже есть сильный отёк, мы физически не сможем промыть его должным образом, поэтому лучше проводить данные манипуляции в обратном порядке. Сначала используйте спрей, через пять минут, когда нос начнет хорошо дышать, попробуйте аккуратно высморкаться, а уже потом промойте его. Промываниями тоже не стоит увлекаться, делать их больше 15 дней подряд не рекомендуется. Более того, если вы подключаете данную процедуру на ранней стадии заболевания, обычно для ликвидации ринита хватает недели или даже меньше.

Кстати, раствор для промывания всегда можно приготовить в домашних условиях. В стакане теплой кипячёной воды необходимо тщательно перемешать одну чайную ложку соли без горки.

Ошибка № 7. Полагаемся на средства народной медицины

Чеснок, лук, мед — я ничего не имею против этих продуктов, пока их не начинают использовать для лечения насморка. Слизистая нашего носа сильно отличается от полости рта, поэтому используя всевозможные рецепты народной медицины, вы можете получить мощный реактивный отёк и спровоцировать аллергическую реакцию.

Еще одно очень популярное народное средство лечения насморка — прогревание носа солью. Оно позволяет устранить неприятные симптомы недуга, но только на начальной стадии. Проблема в том, что большинство людей начальную стадию пропускают и делают процедуру на 4-5 день, когда начинается развитие бактериальной инфекции. В этой ситуации прогревания могут спровоцировать осложнения, например гайморит.

Ошибка № 8. Неправильно сморкаемся

Сморкаться всегда нужно аккуратно, без усилия и напряжения, особенно если нос уже плохо дышит и у вас есть сильный отек. Из-за него выделения из носоглотки не могут пройти сквозь ноздри. В итоге они начинают искать лазейку, куда можно пробраться, и находят устья слуховых труб, что может привести к среднему отиту. Если нос плохо дышит, не надо его мучить, сначала снимите отек сосудосуживающим средством, потом аккуратно высморкайтесь: мы закрываем одну половинку носа пальцем, сморкаемся другой, потом меняем их. Вроде бы все элементарно, но даже здесь люди иногда допускают ошибки.

Ошибка № 9. Используем носовые платки

Тканевый носовой платок — идеальное средство для размножения бактерий. Когда вы в очередной раз подносите его к своему лицу, велика вероятность, что они могут попасть в нос. Лучше используйте бумажные аналоги.

Источник: АиФ