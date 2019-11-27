Проиллюстрировать будущую книгу о старом Бердске приглашает музей на фестивале PRo-фест «И»

Познакомимся с первым историческим очерком «Город на Берди» о Бердске, который много лет пролежал в виде рукописи в музее, узнаем об авторе, встретимся с дизайнером компьютерных игр и поговорим об игровых новинках и истории развития визуальных эффектов, послушаем песни. И будем рисовать!

Выставки музея Бердска никогда не пустуют

В ближайшую субботу, 30 ноября в музее Бердска – PRo-фест «И»! Что это такое?!

«PRo» — это продвижение музейного проекта «Иллюстрируем историю Бердска». «Фест» — это фестиваль креативных, любознательных и позитивных людей, которым всегда есть о чем поговорить и которые любят рисовать! «И» — это иллюстрация, искусство, история, игра, интересные люди! И, конечно же, «И» — союз, который соединяет вместе всех нас!

Что будем делать? Познакомимся с первым историческим очерком «Город на Берди» о Бердске, который много лет пролежал в виде рукописи в музее, узнаем об авторе Леониде Федотове и истории написания очерка, встретимся с дизайнером компьютерных игр Багратом Чавдаровым и поговорим об игровых новинках и истории развития визуальных эффектов, послушаем песни Александра Зубарева и Сергея Заковряжного.

И будем рисовать, рисовать, рисовать … иллюстрации в будущую книгу «Город на Берди», для этого партнёр фестиваля ТОО «Канцмир» доставит в большой зал музея в огромном количестве краски, бумагу, карандаши и т.д.! Вход свободный!

Для всех желающих – 3 уровень квеста! Приходи сам, приводи друга, подругу, сына, дочку, маму, папу и других родственников! Вопросы по тел. 5-33-66 (Максим Владимирович).

Программа PRo-фест «И» 30 ноября 11:00-16:00 ул.Спортивная,

9 11:00-11:40 «Вспоминая автора», друзья и коллеги Леонида Федотова, расскажут об истории создания очерка, о творческом и профессиональном пути автора.

12:00-16:00 Интерактивная мастерская иллюстраций от партнёра проекта, фирмы «Канцмир». Музыкальную поддержку презентации обеспечат исполнитель авторской песни Александр Зубарев и автор рок-галереи Сергей Заковряжный.

14:00-15:00 «Иллюстрация игры» встреча с дизайнером компьютерных игр Багратом Чавдаровым.

11:00-16:00 «Мир как открытая книга» — выставка книг бердского писателя Ефима Евгеньевича Медведева, а так же иных книг о Бердске, его истории и культуре.