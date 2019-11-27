Эмигрировать хочет каждый пятый россиянин и больше половины молодых

По результатам опроса, эмиграционные настроения в России усиливаются. Среди основных мотивов эмиграции — желание обеспечить своим детям достойное будущее, экономическая обстановка в РФ, высокое качество медуслуг за границей, большие возможности для ведения бизнеса.

Эмигрировать хочет каждый пятый гражданин РФ, в том числе 53% молодежи

В «Левада-центре» отмечают увеличение числа сограждан, желающих уехать за границу на постоянное место жительства (ПМЖ), свидетельствуют данные опроса, размещенные во вторник на официальном сайте социологического центра.

Исследование показало, что 21% россиян хотели бы эмигрировать. В мае текущего года такие настроения были у 15% сограждан.

По данным «Левада-центра», в большей мере желание эмигрировать свойственно респондентам в возрасте 18-24 лет (53% от данной возрастной категории). В мае такой настрой был у 37% опрошенных этого возраста, отмечают социологи.

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.

В меньшей степени хотят эмигрировать из России сограждане в возрасте 55 лет и старше, которых, по данным «Левада-центра» лишь 7% от данной возрастной категории.

По данным исследования, среди основных мотивов у настроенных эмигрировать из страны — желание обеспечить своим детям достойное будущее за рубежом, экономическая обстановка в России, высокое качество медицинских услуг за границей, большие возможности для ведения бизнеса.

Социологи выяснили, что у 20% сограждан есть родственники или знакомые, переехавшие за границу на ПМЖ в течение последних двух-трех лет, у 79% россиян нет таких родственников и знакомых.

По данным «Левада-центра», большинство сограждан (77%) не рассматривают вопрос об эмиграции (57% участников опроса определенно не хотят уезжать из страны на ПМЖ, 20% опрошенных ответили социологам, что, «скорее, не хотят» это делать).

Опрос был проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Источник: Интерфакс