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Народные новости / Общество

По уровню заболеваемости ВИЧ лидирует в России Новосибирская область

10:22 27.11.2019
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13 детей в регионе заразились смертельнфм вирусом от матерей при грудном вскармливании. Кому рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ?

В рубрику «Сообщи свою новость» написала врач-эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в Бердске Зинина А. В.:
— 1 декабря во всем мире отмечается Международный день борьбы со СПИДом. Целью Дня борьбы со СПИДом является повышение осведомленности людей о ВИЧ-инфекции и активизация усилий общества в противодействии эпидемии. Эпидемия ВИЧ-инфекции остается одной из серьезнейших проблем, затрагивающих области здравоохранения, развития и прав человека, социальную сферу. Ежегодная заболеваемость ВИЧ-инфекцией остается относительно неизменной последние пять лет и составляет около 2,6 миллиона новых случаев инфицирования в год. В мире ежедневно происходит более 5,5 тысяч новых заражений ВИЧ-инфекцией. СПИД является главной причиной смертности среди женщин и девушек детородного возраста (15-49 лет) в мире. Около 14 миллионов детей остались сиротами из-за СПИДа.

политической декларации по ВИЧ и СПИДу «Ускоренными темпами к активизации борьбы с ВИЧ и прекращению эпидемии СПИДа к 2030 году», принятой в июне 2016 года на сессии Генеральной Ассамблии ООН, выражается серьезная обеспокоенность по поводу того, что более одной трети всех новых случаев заражения ВИЧ приходится на долю молодых людей в возрасте 15-24 лет, что ежедневно ВИЧ заражаются около 2000 молодых людей, что показатели смертности подростков от СПИДа повышаются, в результате чего СПИД вышел на второе место среди основных причин смертности подростков в мире. Показатели заболеваемости за первые 10 месяцев 2018г. составил 58,2% на 100 тыс. населения.

В 2018г. по показателю заболеваемости в Российской Федерации лидировали: Кемеровская область (зарегистрировано 166,9 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс.населения), Новосибирская область (126,4), Иркутская (125,2), Свердловская (118,5). ВИЧ-инфекция в последние годы в Российской Федерации диагностируется в более старших возрастных группах. Преимущественно в 2018г. ВИЧ-инфекция диагностируется в возрасте 30-50 лет (71% больных). Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.10.2016 г. № 2203 – р утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, совместно с заинтересованными федеральными органами государственной власти, разрабатывается План мероприятий по ее реализации.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Новосибирской области остается неблагополучной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных. На протяжении ряда лет ведущим путем заражения ВИЧ-инфекцией является парентеральный путь – 54,0%, на долю полового пути приходится 44,6%, заражение детей от ВИЧ-инфицированных матерей – 1,4%, из которых 13 инфицировались при грудном вскармливании.

Кому рекомендуется пройти тестирование на ВИЧ? Ситуации, связанные с риском:

— Повторное использование инструментов для в/в инъекций.

— Переливание крови или ее компонентов (в прошлом).

— Сексуальные контакты без презерватива с ВИЧ-инфицированным партнером (он/она может не знать свой ВИЧ-статус).

— Наличие в прошлом или настоящем инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

— Сексуальные контакты без презерватива с кем-либо, кто ответит утвердительно на любой из приведенных выше вопросов. Бояться не нужно, нужно знать! Своевременно сдав анализ и обратившись к врачу, Вы сможете предотвратить развитие СПИДа (в случае, если Вы инфицированы), продлить свою жизнь и сохранить социальную активность! Если вирус в Вашей крови не обнаружат, то Вы сможете быть уверены в своем завтрашнем дне и безопасности тех, кого любите… Разумеется, если при этом будете продолжать соблюдать правила безопасного поведения!

По уровню заболеваемости ВИЧ лидирует в России Новосибирская область

1 декабря — День борьбы со СПИДом

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