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Поджигатели снова сожгли имущество в подъезде общежития в Бердске

10:30 27.11.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вчера ночью пожарные тушили горевшие старые рамы, сваленные в коридоре, сегодня — деревянный ящик. Несмотря на серьезное задымление, эвакуировать людей из 9-этажки не пришлось.

Поджигатели снова сожгли имущество в подъезде общежития в Бердске
И днем и ночью пожарные спасают бердчан от огня

В бердском общежитии №35 на ул. Попова снова произошло возгорание в подъезде. Вторую ночь подряд пожарным пришлось ликвидировать последствия умышленного поджога.

27 ноября в 00:28 произошло возгорание в 9-этажном доме секционного типа, сообщили в среду утром в управлении МЧС по Новосибирской обалсти. На момент прибытия первого подразделения шел дым из окна 5-го этажа.

В результате пожара в коридоре в правом крыле огнем уничтожен деревянный ящик. Эвакуация не проводилась. Ликвидация пожара в 00:59. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава, работало 2 звена газодымозащитной службы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне неизвестные сожгли выброшенные оконные рамы на третьем этаже общежития на ул. Попова.

Кто-то из жильцов в ходе замены окон, выставил горючий материал, деревянные элементы рамы, в общий коридор, который в результате неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц загорелся, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела надзорной деятельности в Бердске Николай Степоненков.

Огнеборцы рассматривают две версии возгорания: поджог или неосторожное обращение с огнем. Пожарным инспекторам предстоит выяснить, чьи рамы были оставлены в коридоре. Так как загромождение и наличие горючих материалов в коридорах и на лестничных клетках запрещено. Будут вопросы и к управляющей компании: если рамы долго находились в коридоре, то почему они не были вывезены? — акцентировал Степоненков.

Пожарным необходимо найти очевидцев и выяснить, кто в момент пожара находился в коридоре.

Площадь пожара составила 1 кв. метр. Никто не пострадал. Однако, в результате горения закоптился коридор. Управляющая компания устанавливает ущерб, причиненный пожаром.

Задымление в подъезде было незначительным, эвакуация жильцов не требовалась. На тушение привлекались 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

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