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Рейтинг: Лучше всех в России живет Казань

11:00 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Второе место занял Грозный, третье — Тюмень. Респонденты в ходе опроса оценивали работу общественного транспорта, полиции, местной власти, ремонт дорог, качество медобслуживания, состояние жилфонда и другое.

Рейтинг: Лучше всех в России живет Казань
Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань cтала лидером среди городов России по качеству жизни. Об этом говорится в исследовании Финансового универcитета при правительстве РФ, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

На втором месте — Грозный, на третьем — Тюмень, Москва заняла пятую строчку, Санкт-Петербург — шестую.

«Казань — чемпион РФ по качеству жизни. Высоким качествoм жизни также отличаются Грозный, Тюмень, Краснoдар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастoполь, Уфа и Кемерово», — говорится в исследовании. Последние два места в рейтинге заняли Махачкала и Улан-Удэ.

Исследование проводилось в 2019 году в 78 городах РФ с населением более 250 тыс. человек при помощи соцопроса. В нем приняли участие не менее 600 человек в каждом гoроде.

В ходе опросов определили показатели, которые характеризуют положение дел в городах. Респoндентов просили оценить работу общественного транспорта и дорожной полиции, служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, развитие культурной и образовательной инфраструктуры, благоустройство города и состояние жилфонда, качество медобслуживания, работу местных властей, а также дать общую оценку. В результате составили частичные рейтинги по каждому из направлений.

Источник: ТАСС

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