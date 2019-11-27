Уголовное дело по незаконному переводу пенсии в НПФ Павла Булыгина из Бердска и еще 500 тыс. россиян расследует полиция

Договор о переводе денег заключен без участия бердчанина. Заявление подано в ПФР в Москве, договор заключен в республике Татарстан. По схожей схеме переведены в негосударственные пенсионные фонды пенсии тысяч других россиян.

Без пенсии в старости могут остаться 500 тысяч россиян

Проводится предварительное расследование уголовного дела по факту перевода денег в негосударственный пенсионный фонд «Согласие» Павла Булыгина из Бердска. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил пресс-центр главного управления МВД России по Москве 25 ноября. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мужчина обратился в полицию, его пенсионные накопления перевели без его участия в НПФ «Согласие». Заявление подано в ПФР в Москве, договор заключен в республике Татарстан. Павел Сергеевич думает, что он стал жертвой мошенников.

— В соответствии со ст. 161 УПК РФ информация о ходе предварительного расследования уголовного дела не подлежит разглашению, — сообщил пресс-центр главного управления МВД России по Москве.

В договоре с НПФ «Согласие» подпись Павла немного схожа с настоящей. Тогда как в заявлении в государственный пенсионный фонд она совершенно другая. В договоре с негосударственным фондом указаны его паспортные данные. Булыгин отмечает, что не терял паспорт. Возможно, данные стали известны из банков, где он брал кредит. В «Согласии» «Курьер. Среда. Бердск» заявили, что у них нет с Павлом Булыгиным договора.

— Мне не жалко потерять эту небольшую сумму. Меня не дает покоя факт того, что так могут перевести средства у любого другого человека. Я хочу добиться заведения уголовного дела, — подчеркнул Павел 14 ноября.

Судя по ответу пресс-центра уголовное дело заведено. Также напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», мошенники перевели пенсий на миллиарды рублей в частные фонды. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как подозревают следователи, в 2017–2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России в частные — «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН».

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. При этом все документы были завизированы нотариусами. Впрочем, следствие уже выяснило, что и их подписи и печати были поддельными. Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, и фигурантов в нем нет — сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы. Читайте подробности в ближайшее время.