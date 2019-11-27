В рубрику «Сообщи свою новость» написал Алексей:
— Маршрутчики 321 и 331 маршрутов превратили двор дома Ленина, 23А в уборную. Каждый день и по много раз приходится видеть картину, когда маршрутчики указанных маршруток справляют свою нужду рядом со своей конечной остановкой. От прохожих они прячутся за забором, но при этом прямо перед окнами дома Ленина, 23А. Сейчас до их отхожего места уже протоптана тропа и наростами желтеют отходы их жизнедеятельности. Вопрос к горадминистрации: когда закончится это позорище и будет решен вопрос с туалетами?
Позорище: маршрутчики справляют нужду прямо перед окнами дома
11:25 27.11.2019
Туалетов на конечный остановках маршруток нет. Когда администрация решит этот вопрос?
В рубрику «Сообщи свою новость» написал Алексей:
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Позорище: маршрутчики справляют нужду прямо перед окнами дома
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