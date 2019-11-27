Позорище: маршрутчики справляют нужду прямо перед окнами дома

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Алексей:

— Маршрутчики 321 и 331 маршрутов превратили двор дома Ленина, 23А в уборную. Каждый день и по много раз приходится видеть картину, когда маршрутчики указанных маршруток справляют свою нужду рядом со своей конечной остановкой. От прохожих они прячутся за забором, но при этом прямо перед окнами дома Ленина, 23А. Сейчас до их отхожего места уже протоптана тропа и наростами желтеют отходы их жизнедеятельности. Вопрос к горадминистрации: когда закончится это позорище и будет решен вопрос с туалетами?