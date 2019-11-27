Вымираем? Стагнация подкрадывается к малому и среднему бизнесу в Бердске

Директор бердской Ассоциации предпринимателей считает, что для развития бизнеса необходимо уменьшить налоговую нагрузку и необоснованные проверки. Чиновники же вкладывают миллионы на поддержку предпринимательства — оно в приоритете у власти.

Бизнес в Бердске близится к стагнации

Бизнес-сообщество России взбудоражено новостью о том, что уже буквально через месяц налоги на малое предпринимательство вырастут на 4,9%. Речь идет, впрочем, не о всех видах налогов, а о специальных налоговых режимах: ЕНВД, патентных и торговых сборах. В 2019 году они увеличились лишь на 2,5%. Стоит напомнить, что ЕНВД взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода.

Повышение связано с перерасчетом Минэкономразвития коэффициентов-дефляторов. Именно исходя из этих показателей рассчитываются различные виды налогов. В соответствии с Налоговым кодексом, министерство обязано ежегодно проводить индексацию с учетом реального изменения потребительских цен.

И это далеко не единственное предложение правительства по увеличению фискальной нагрузки на бизнес. В ближайшие три года предполагается продолжение практики индексации акцизов и обязательных страховых взносов. Такими темпами, уверены эксперты, в ближайшие 10−20 лет малый и средний бизнес в стране вымрет.

Но как обстоят дела у малого и среднего бизнеса в Бердске? Директор Ассоциации предпринимателей Бердска Олег Чебаненко в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» отметил, что бизнес в Бердске не душат. Но и сказать о том, что все гладко, тоже можно с натяжкой.

— Бизнесу мешают работать. Проверки налоговой, прокуратуры, отчеты отвлекают от работы. Надо бы уменьшить налоговую нагрузку и частые необоснованные проверки. В целом все спокойно. Конечно, стало намного хуже, чем пять лет назад. Ведь к тому же и покупательская способность упала. В торговле стагнация, в производстве нет заказов, их очень мало, — констатировал Олег Юрьевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 27 ноября.

Бизнес плодится?

На сегодняшний день удельный вес малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общем объеме выпуска товаров и услуг составляет 50%. Доля инвестиций малых и средних предприятий составляет около 90% от общего объёма инвестиций по городу. Оборот розничной торговли и платных услуг населению также на 91% формируется этим сектором экономики.

При этом количество малых предприятий осуществляющих свою деятельность в Бердске — 3421 единиц. О они дают рабочие места 9 350 бердчанам.

Количество индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, растет каждые полгода. Сегодня их на 3,6% выше, чем за 6 месяцев прошлого года.

«Курьер. Среда. Бердск» выяснил у власти Бердска, как сегодня поддерживают малый и средний бизнес в регионе. Так, администрация города совместно с правительством Новосибирской области продолжает планомерную поддержку субъектов предпринимательства. В целях создания благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства на территории города, а так же с целью оказания информационно – консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в администрации города совместно с департаментом развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области создан информационно – консультационный пункт по вопросам развития малого и среднего бизнеса, где начинающие и действующие предприниматели всегда могут получить бесплатную индивидуальную консультацию по мерам государственной и муниципальной поддержкам, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономической политике Жанна Шурова.

Стоит отметить, что за последние 10 лет проведено порядка 900 консультаций. А это примерно 7 консультация в месяц ежегодно.

Кроме того, сегодня в Бердске действует муниципальная программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства, рассчитанная на 2017-2022 года. С помощью этой программы власть оказывает финансовую поддержку и имущественную поддержки, информирует и консультирует бизнесменов, расширяет деловые возможности, развивает систему взаимодействия органов местного самоуправления с малым и средним предпринимательством.

За период действия муниципальной программы поддержку получили 99 бизнесменов. Общий объём поддержки составил 20,1 млн рублей, в том числе: областной бюджет – 16,5 млн рублей. В 2019 году поддержка оказана 6 предпринимателям малого и среднего бизнеса, на сумму – 2,1 млн рублей и 1,3 млн рублей, — сообщила Жанна Шурова.

При этом в рамках госпрограммы Новосибирской области с 2011 по 2019 годы поддержку получил 69 предпринимателей, общий объём поддержки составил 48,6 млн рублей. А в этом году поддержка оказана одному бизнесмену на сумму – 2,2 млн рублей.

Малый и средний бизнес в приоритете у власти

В период с 2014 по 2019 годы через «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» предоставлено 41 поручительство на сумму 160,3 млн. руб., что позволило малому и среднему бизнесу получить кредитов на сумму 371,6 млн рублей. В 2019 году предоставлено 4 поручительства на сумму 22,2 млн рублей, что позволило предпринимателям получить кредитов на сумму 69,7 млн рублей.

Ежегодно предприниматели города принимают участие в оптово-розничных универсальных ярмарках, проводимых на территории Новосибирской области при содействии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В 2019 году предприниматели города приняли участие в 5-ти оптово-розничных универсальных ярмарках и отмечены 12 золотыми медалями и 8 дипломами. Кроме того, на территории Бердска проведено 11 универсальных ярмарок и расширенных продаж. В данных мероприятиях приняли участие 513 представителей малого и среднего бизнеса, товарооборот оценочно составил 6,1 млн рублей, — поведала вице-мэр Бердска.

Стоит отметить, что стратегия и комплексная программа социально-экономического развития города Бердска до 2025 года определяют развитие малого и среднего бизнеса одним из приоритетных направлений развития.

По мнению власти Бердска, в современных экономических условиях малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических и социальных задач города, так как способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

— Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики — это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные разработки. Малый и средний бизнес Бердска охватывает практически все основные виды экономической деятельности и в его сферу прямо или косвенно вовлечены все социальные группы жителей. Кроме того, малый и средний бизнес способствует формированию среднего класса и смягчает социальную нагрузку на бюджет, — резюмировала Жанна Шурова.