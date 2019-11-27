Убили дорогу и оставили только напоминание от асфальта грузовые машины на ул. Кольцова Бердска

Бердчане просят запретить движение большегрузов по дороге от лесхоза до цеха переработки. Но чиновники отмечают, что машины здесь ездят в соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения.

На ул. Боровой — яма на яме

Просят запретить ездить грузовым машинам по ул. Кольцова Бердска жители. Об этом они написали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, были собраны 42 вопроса о дорожных проблемах города. Все они направлены для ответа чиновникам мэрии.

— Как запретить движение грузового транспорта по ул. Кольцова от Лесхоза до цеха переработки? Ведь у них есть свои подъездные пути, но машины, как порожние так и груженые едут по улице и убивают асфальт. Осталось только напоминание о нем. Ранее стояли запрещающие знаки, но их сняли, как быть? — спрашивают бердчане.

Ответ дал вице-мэр по строительству и дорожному хозяйству Владимир Захаров. Он уточнил, что грузовики здесь ездят в соответствии с организацией дорожного движения и запретить его нельзя.

— В соответствии с утвержденной документацией движение грузовых транспортных средств по ул. Кольцова не запрещено, — уточнил Владимир Николаевич.

Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», «переползают» через бордюр и идут по дороге на переходе у дома №174 на ул. Островского жители Бердска.