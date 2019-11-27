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Средство против старения кожи случайно открыли ученые США

13:15 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Использование рапамицина местно привело к заметным для глаз изменениям — уменьшились морщины, провисания, а пигментация кожи стала более однородной. Но препарат еще не изучен.

Средство против старения кожи случайно открыли ученые США
Ученые случайно открыли средство, предотвращающее старение кожи

Препарат рапамицин, который обычно используется для предотвращения отторжения органов после операции по пересадке, может также замедлять старение кожи человека — таковы результаты исследования, проведенного в Дрексельском университете (США) и опубликованного в журнале GeroScience.

В исследовании участвовало 13 добровольцев старше 40 лет. В течение восьми месяцев каждый из них наносил крем с рапамицином один раз в 1−2 дня на одну руку, а ну другую — крем-плацебо (пустышку). Каждые два месяца испытуемые сдавали анализ крови, а в конце эксперимента прошли биопсию, чтобы установить, как применение препарата повлияло на их кожу на клеточном уровне.

Через восемь месяцев в структуре участков кожи, на которые наносился рапамицин, в большинстве случаев произошли статистически значимые изменения — увеличилось количество белка коллагена и снизилось количество p16, белка, являющегося ключевым маркером старения клеток кожи. Но это — под микроскопом. Что еще важнее, использование рапамицина местно, привело к заметным для глаз изменениям — уменьшились морщины, провисания, а пигментация кожи стала более однородной.

Исследователи отмечают, что исследования рапамицина в качестве средства, замедляющего старение, находятся на раннем этапе, и остается еще много вопросов о том, как использовать этот препарат. В будущих работах ученые собираются рассмотреть вопрос о том, как использовать препарат в клинических условиях, а также изучат возможности его применения при различных заболеваниях.

Источник: ridus.ru

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