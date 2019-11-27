Средство против старения кожи случайно открыли ученые США

Препарат рапамицин, который обычно используется для предотвращения отторжения органов после операции по пересадке, может также замедлять старение кожи человека — таковы результаты исследования, проведенного в Дрексельском университете (США) и опубликованного в журнале GeroScience.
В исследовании участвовало 13 добровольцев старше 40 лет. В течение восьми месяцев каждый из них наносил крем с рапамицином один раз в 1−2 дня на одну руку, а ну другую — крем-плацебо (пустышку). Каждые два месяца испытуемые сдавали анализ крови, а в конце эксперимента прошли биопсию, чтобы установить, как применение препарата повлияло на их кожу на клеточном уровне.
Через восемь месяцев в структуре участков кожи, на которые наносился рапамицин, в большинстве случаев произошли статистически значимые изменения — увеличилось количество белка коллагена и снизилось количество p16, белка, являющегося ключевым маркером старения клеток кожи. Но это — под микроскопом. Что еще важнее, использование рапамицина местно, привело к заметным для глаз изменениям — уменьшились морщины, провисания, а пигментация кожи стала более однородной.
Исследователи отмечают, что исследования рапамицина в качестве средства, замедляющего старение, находятся на раннем этапе, и остается еще много вопросов о том, как использовать этот препарат. В будущих работах ученые собираются рассмотреть вопрос о том, как использовать препарат в клинических условиях, а также изучат возможности его применения при различных заболеваниях.
Источник: ridus.ru