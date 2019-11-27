Ампутировали обе руки пострадавшей в ДТП в Доминикане российской туристке

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии.
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Евдокимов добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход. Часть людей доставили в столичную больницу вертолётами, сказал он.
По словам дипломата, наиболее актуальной информацией располагает туроператор.
Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.
Источник: РИА Новости