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Ампутировали обе руки пострадавшей в ДТП в Доминикане российской туристке

13:00 27.11.2019 Фото: pixabay.com
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Ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. Туроператор Anex Tour, все застрахованы в компании ERV.

Ампутировали обе руки пострадавшей в ДТП в Доминикане российской туристке
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук, сообщил РИА Новости Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. Никто из россиян в ДТП не погиб, несколько человек были госпитализированы с травмами, в том числе тяжелыми. По данным местных медиков, по меньшей мере 15 россиян в критическом состоянии.

По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.

Он также рассказал, что почти все пострадавшие в инциденте — москвичи. Дипломат также подтвердил, что среди попавших в ДТП туристов есть дети — от трех до девяти человек.

Евдокимов добавил, что получил от доминиканского министра туризма личные заверения в том, что пострадавшие россияне получат лучший возможный в стране уход. Часть людей доставили в столичную больницу вертолётами, сказал он.

По словам дипломата, наиболее актуальной информацией располагает туроператор.
Попавшие в ДТП россияне поехали в Доминикану от туроператора Anex Tour, все они были застрахованы в компании ERV.

Источник: РИА Новости

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