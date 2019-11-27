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Подарил трап разграбленному самолету ТУ-104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево

12:43 27.11.2019, Марина Волкова Фото: Марии Кармановой
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Мария Карманова, которая уже 11-й год восстанавливает брошенную «тушку», благодарит всех, кто помог доставить трап до смолета. Дорогой подарок установят на входе на борт весной.

Подарил трап разграбленному самолету ТУ 104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево
У разрушенного самолета из Бердска появился собственный трап

В 2019 году жительница Новосибирска Мария Карманова отметила своеобразный юбилей — вот уже 10 лет она восстанавливает разграбленный советский пассажирский реактивный самолет ТУ — 104. Мария по крупицам восстанавливает заброшенный советский реактивный пассажирский самолет, разыскивая уникальные запчасти по всему миру. Многие она покупает исключительно за свой счет, другие — достаются «Тушке» в подарок.

26 ноября в соцсети «Инстаграмм» девушка поделилась радостной новостью: теперь у самолета есть трап.

— Замечательная новость — теперь у нас есть самый настоящий трап СПТ-154, который мы установим вместо железной лестницы. Огромное спасибо аэропорту Толмачево за такой шикарный подарок! Отдельная благодарность за доброе отношение, помощь и профессионализм Евгению Янкилевичу, Наталье Силаевой, Евгению Петрову, Татьяне Рудер, Дмитрию Юдину, Владимиру Кузнецову и сотрудникам аэропорта Толмачево, помогавшим с погрузкой трапа. спасибо Владимиру Горубнову и Василию Гусеву за помощь на аэродроме «Бердск-Центральный», — поблагодарила за подарок Мария в соцсети.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Мария поведала, что трапом до списания пользовались в аэропорту Толмачево.

— Документы закончили оформлять примерно в конце октября — начале ноября. Пока трап стоит с другой стороны самолета. Земля промерзла, а так как железная лестница вкопана, то ее откапывать можно будет только весной, — отметил Мария Карманова.

Напомним, «тушка» приземлилась на аэродром «Бердск-Центральный» в далеком 1978 году, после путешествий по всему миру. До встречи с Марией в августе 2009 года, доктором физико-математических наук и ведущим научным сотрудником института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, самолет простоял под открытым небом аэродрома около 30 лет.

За 10 лет Мария заручилась поддержкой единомышленников, которые вместе с ней восстанавливают самолет. Есть электронщики, авиатехники и просто любители самолетов. Мария мечтает, что когда-нибудь «тушка» взлетит в небо. Но ее ближайшая цель и вполне осуществимая, хоть и весьма финансово затратная — музей, в котором все работает.Каждый год с весны по осень девушка и ее команда приводят «тушку» в первозданное состояние.

Ту-104А стоит на аэродроме «Бердск-Центральный» уже 40 лет. После того как «тушку» в аэропорте «Толмачево» списали, руководство аэродрома добилось, чтобы самолет перегнали на аэродром «Бердск-Центральный». Самолет использовали как учебный класс для планеристов. После — в качестве склада для парашютов. В 90-х разграбленный ТУ-104 оставили доживать свой век под небом аэродрома.

Подарил трап разграбленному самолету ТУ 104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево
Подарил трап разграбленному самолету ТУ 104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево
Подарил трап разграбленному самолету ТУ 104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево
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От редакции

Молодцы?

Аноним, 27 ноября 2019 13:45
НВР:
Да!!!
Аноним, 27 ноября 2019 13:56
Сделайте с ней репортаж

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