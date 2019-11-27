Подарил трап разграбленному самолету ТУ-104 на аэродроме Бердска аэропорт Толмачево

Мария Карманова, которая уже 11-й год восстанавливает брошенную «тушку», благодарит всех, кто помог доставить трап до смолета. Дорогой подарок установят на входе на борт весной.

У разрушенного самолета из Бердска появился собственный трап

В 2019 году жительница Новосибирска Мария Карманова отметила своеобразный юбилей — вот уже 10 лет она восстанавливает разграбленный советский пассажирский реактивный самолет ТУ — 104. Мария по крупицам восстанавливает заброшенный советский реактивный пассажирский самолет, разыскивая уникальные запчасти по всему миру. Многие она покупает исключительно за свой счет, другие — достаются «Тушке» в подарок.

26 ноября в соцсети «Инстаграмм» девушка поделилась радостной новостью: теперь у самолета есть трап.

— Замечательная новость — теперь у нас есть самый настоящий трап СПТ-154, который мы установим вместо железной лестницы. Огромное спасибо аэропорту Толмачево за такой шикарный подарок! Отдельная благодарность за доброе отношение, помощь и профессионализм Евгению Янкилевичу, Наталье Силаевой, Евгению Петрову, Татьяне Рудер, Дмитрию Юдину, Владимиру Кузнецову и сотрудникам аэропорта Толмачево, помогавшим с погрузкой трапа. спасибо Владимиру Горубнову и Василию Гусеву за помощь на аэродроме «Бердск-Центральный», — поблагодарила за подарок Мария в соцсети.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Мария поведала, что трапом до списания пользовались в аэропорту Толмачево.

— Документы закончили оформлять примерно в конце октября — начале ноября. Пока трап стоит с другой стороны самолета. Земля промерзла, а так как железная лестница вкопана, то ее откапывать можно будет только весной, — отметил Мария Карманова.

Напомним, «тушка» приземлилась на аэродром «Бердск-Центральный» в далеком 1978 году, после путешествий по всему миру. До встречи с Марией в августе 2009 года, доктором физико-математических наук и ведущим научным сотрудником института математики им. С. Л. Соболева СО РАН, самолет простоял под открытым небом аэродрома около 30 лет.

За 10 лет Мария заручилась поддержкой единомышленников, которые вместе с ней восстанавливают самолет. Есть электронщики, авиатехники и просто любители самолетов. Мария мечтает, что когда-нибудь «тушка» взлетит в небо. Но ее ближайшая цель и вполне осуществимая, хоть и весьма финансово затратная — музей, в котором все работает.Каждый год с весны по осень девушка и ее команда приводят «тушку» в первозданное состояние.

Ту-104А стоит на аэродроме «Бердск-Центральный» уже 40 лет. После того как «тушку» в аэропорте «Толмачево» списали, руководство аэродрома добилось, чтобы самолет перегнали на аэродром «Бердск-Центральный». Самолет использовали как учебный класс для планеристов. После — в качестве склада для парашютов. В 90-х разграбленный ТУ-104 оставили доживать свой век под небом аэродрома.