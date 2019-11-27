Лбом о кафель: Попала на видео жестокая драка мерчандайзеров в магазине «Мария-Ра» Новосибирска

Торговые представители не поделили выгодные места на полках. В схватке победил мужчина. Хотя и у него поцарапано лицо.

Драка торговых представителей попала на видео

В новосибирском сетевом магазине в битве за выгодное место на прилавке подрались торговые представители. Пользуясь физическим превосходством, победил мужчина, крепко приложив свою оппонентку головой об кафель.

Инцидент произошел в понедельник утром в магазине «Мария-Ра», расположенном на улице Дуси Ковальчук. Мерчандайзеры, распределяя свои товары на полках, повздорили из-за выгодных мест, а затем и подрались. «Головой прямо об кафель!» — жаловалась пострадавшая, пересматривая свое противостояние на видео, записанное камерой наблюдения.

В результате у представителя компании «Слобода» на лбу образовалась гигантская шишка. Мерчандайзеру «Данона», впрочем, тоже досталось — у мужчины исцарапано лицо.

По неподтвержденным данным, оппоненты написали друг на друга заявления о нападении, при этом, комментируя инцидент в социальной сети, представительница «Слободы» утверждает, что ее противник уже предлагал ей денежную компенсацию за причиненный физический и моральный вред.

Источник: Вести