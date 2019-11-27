27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Пора привыкнуть к шуму в головах»: вертолет вновь кружит над центром Бердска

13:23 27.11.2019, Алена Романцова Фото: Анастасия Солодкова
5 0

Пилоты авиаклуба ДОСААФ совершают тренировочные полеты и пугают горожан. Начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев отметил, что все маршруты согласованы.

«Пора привыкнуть к шуму в головах»: вертолет вновь кружит над центром Бердска
Вертолет летает над центром Бердска

На шум с небес снова жалуются жители Бердска — вертолет с утра кружит над центральной частью города. Железная птица совершает полеты над улицами К. Маркса, Ленина, Суворова и возвращается в сторону военного городка. «Курьер. Среда. Бердск» удалось заснять воздушное судно. Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев сказал, что авиаклуб ДОСААФ проводит плановые учения.

— Ничего нового я не скажу. Маршрут проходит здесь. У нас действующий аэродром. Все по плану. Все полеты с нами согласованы, — уточнил Василий Васильевич 27 ноября.

Напомним, у бердчан регулярно звучит небесный гул в ушах: вертолеты кружат над крышами и пугают жителей Бердска.

Автор видео Анастасия Солодкова.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вас беспокоят вертолеты?

Аноним, 27 ноября 2019 13:57
Мне нравится
Аноним, 27 ноября 2019 14:39
Меня конечно не пугают,Но мест мало что ли где летать.Полей полно.В конце концов с пользой над морем летали бы,да на придурков рыбаков поглядывали.
Виктор, 27 ноября 2019 14:46
с уважением отношусь к военным,НО почему для тренировок они выбрали Бердск, а не маршрут над обкомовскими дачами, над домами губернатора и пр. По факту задолбали, в чем виноваты бердчане?
Юрий, 27 ноября 2019 15:08
В "авиаклубе ДОСААФ" нет вертолётов!
Аноним, 27 ноября 2019 15:21
на южном никакие вертолеты не напрягают.
вообще удивляют: а вас случайно машины на улицах и люди не напрягают? вроде не в тайге живем то глухой чтобы ожидать тишину первозданную!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

По 1 млн рублей получат педагоги в рамках программы «Земский учитель» в Новосибирской области
15:30 27-11-2019
По 1 млн рублей получат педагоги в рамках программы «Земский учитель» в Новосибирской области
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
15:21 27-11-2019
Продай и купи недвижимость в Бердске и Искитиме
БердскУкрал бутылку коньяка 18-летний бомж в магазине Бердска
15:15 27-11-2019
Украл бутылку коньяка 18-летний бомж в магазине Бердска
Продовольственный фантом: Компанию "Дары Алтая" не нашел Роспотребнадзор по заявленному фирмой адресу
15:00 27-11-2019
Продовольственный фантом: Компанию
Построенный по региональному приоритетному проекту детсад открыли в Новосибирске
14:51 27-11-2019
Построенный по региональному приоритетному проекту детсад открыли в Новосибирске
БердскДва инвалида с ампутированными кровоточащими ногами больше часа ждали очередь в поликлинике Бердска
14:45 27-11-2019
Два инвалида с ампутированными кровоточащими ногами больше часа ждали очередь в поликлинике Бердска
Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца "Вкусную Прагу" в Новосибирске
14:30 27-11-2019
Суд закрыл из-за антисанитарии на 2 месяца
БердскФакты о жизни каторжан в кандалах ГУЛАГа хранятся в музее репрессий Искитима 1
14:15 27-11-2019
Факты о жизни каторжан в кандалах ГУЛАГа хранятся в музее репрессий Искитима
БердскНападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело 13
14:10 27-11-2019
Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело
Шнуров: образ сварщика ассоциируется с СССР и бутылкой водки 2
14:00 27-11-2019
Шнуров: образ сварщика ассоциируется с СССР и бутылкой водки