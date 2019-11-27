«Пора привыкнуть к шуму в головах»: вертолет вновь кружит над центром Бердска

Пилоты авиаклуба ДОСААФ совершают тренировочные полеты и пугают горожан. Начальник управления гражданской защиты населения Василий Пономарев отметил, что все маршруты согласованы.

Вертолет летает над центром Бердска

На шум с небес снова жалуются жители Бердска — вертолет с утра кружит над центральной частью города. Железная птица совершает полеты над улицами К. Маркса, Ленина, Суворова и возвращается в сторону военного городка. «Курьер. Среда. Бердск» удалось заснять воздушное судно. Начальник управления гражданской защиты населения Бердска Василий Пономарев сказал, что авиаклуб ДОСААФ проводит плановые учения.

— Ничего нового я не скажу. Маршрут проходит здесь. У нас действующий аэродром. Все по плану. Все полеты с нами согласованы, — уточнил Василий Васильевич 27 ноября.

Напомним, у бердчан регулярно звучит небесный гул в ушах: вертолеты кружат над крышами и пугают жителей Бердска.

Автор видео Анастасия Солодкова.