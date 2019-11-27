Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Александра Охотина направлено в суд. По его версии, он пытался защитить беременную жену, с которой плохо обошлись в больнице.

Александр Охотин и Надежда Шахатова

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела о причинении телесных повреждений врачу, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин сегодня, 27 ноября.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека),

По данным следствия, 20 мая 2019 в утреннее время к заместителю главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Бердская центральная городская больница» обратился 26-летний мужчина с целью оформления и получения документов об оказании медицинской помощи его супруге. Однако заместитель главного врача после изучения представленных медицинских документов отказалась заверять их гербовой печатью, поскольку документы были оформлены мужчиной ненадлежащим образом. В связи с этим между обвиняемым и врачом произошла ссора, в ходе которой мужчина применил к ней физическое насилие, причинив телесные повреждения, оценивающиеся как средний тяжести вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, конфликт в бердской больнице Бердска между заместителем главврача Надеждой Шахатовой и мужем пациентки Александром Охотиным произошел 20 мая. На врача, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена была взять больничный из-за сломанной руки. Начмед закрыла больничный лист в начале июля. 25-летний Александр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.

Кроме того, по обращению Александра Охотина министерством здравоохранения Новосибирской области проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сотрудники следственного отдела по городу Бердску следственного управления СКР по Новосибирской области устанавили обстоятельства причиненных заместителю главврача Бердской городской больницы Надежде Шахатовой телесных повреждений и оказания ненадлежащих медицинских услуг 23-летней жительнице Бердска, сообщали в региональном управлении Следственного комитета.

-По предварительным данным установлено, что в мае 2019 года в следственный отдел по городу Бердск от мужчины поступило заявление о ненадлежащем оказании медицинских услуг его супруге, которая была госпитализирована в Бердскую центральную городскую больницу, где ей не была оказана медицинская помощь надлежащего качества. В ходе проведения проверки изъяты все медицинские документы, устанавливаются и опрашиваются работники медицинского учреждения, решается вопрос о назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы на предмет качества оказанных 23-летней женщине медицинских услуг, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Чечулин.

По инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области прокурором передан из органов внутренних дел материал проверки о получении телесных повреждений заместителем главного врача ЦГБ Надеждой Шахатовой в результате отказа выдать обратившемуся к ней мужчине медицинские документы о поступлении его 23-летней супруги в больницу. По материалу проверки опрошены очевидцы и участники произошедшего, с целью определения степени тяжести телесных повреждений назначено судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после инцидента, произошедшего 20 мая в кабинете Шахатовой, Ассоциация врачей Новосибирской области направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину открытое письмо с просьбой защитить доктора и взять на личный контроль расследование.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что 25-летний бердчанин Александр Охотин, супруг госпитализированной в роддом женщины в тяжелом состоянии, пришедший на прием к Надежде Шахатовой хотел поставить подписи и печати на справках. Но начмед забрала документы и попыталась их уничтожить — смять за своей спиной. Александр хотел забрать бумаги, но, видимо, в этот момент врач получила травму — закрытый перелом лучевой кости руки.

Александр Охотин заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он не виновен в травме врача. Он защищал свою жену, которую врачи довели, по его мнению, до реанимации, не оказав своевременно медицинскую помощь.

Через полгода после инцидента Надежда Шахатова уволилась из ЦГБ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Новым заместителем по лечебной части стал Марат Зарипов. Марат Марсович врач-уролог первой категории и врач-онколог. Стаж работы в медицине 18 лет. Является членом «Российского общества онкоурологов». Зарипов 14 ноября уже приступил к работе.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» экс-начмед ЦГБ Бердска Надежда Шахатова опровергла свое увольнение перед уходом в отпуск. Эту информацию опубликовали местные СМИ, чему она была «очень удивлена». Она заверяла, что уходит в оплачиваемый очередной отпуск.