Построенный по региональному приоритетному проекту детсад открыли в Новосибирске

Детский сад в микрорайоне Южно-Чемской примет 220 ребятишек, сметная стоимость строительства объекта составляет порядка 237 млн рублей, в том числе, более 112 млн рублей из федерального бюджета.

Новый детский сад рассчитан на 220 воспитанников

Под контролем министерства строительства Новосибирской области открыт новый детский сад на микрорайоне Южно-Чемской г. Новосибирска, построенный по приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Как подчеркнул министр строительства Иван Шмидт, детский сад в жилом микрорайоне Южно-Чемской Кировского района Новосибирской области стал одним из 14 новых детских садов, строительство которых было запланировано в регионе в 2019 году.

«Сегодня мы открываем очередной новый социально значимый объект для самых маленьких жителей региона. Детский сад в микрорайоне Южно-Чемской примет 220 ребятишек, сметная стоимость строительства объекта составляет порядка 237 млн рублей, в том числе, более 112 млн рублей из федерального бюджета. Всего до конца текущего года минстроем Новосибирской области подготовлен большой объем ввода социальных объектов, которые строятся в регионе за счет средств федерального и областного бюджетов», – подчеркнул Иван Шмидт.

Общая площадь нового детского сада, построенного по приоритетному проекту «Ипотека и арендное жилье» в рамках государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – около 5 тысяч квадратных метров. Здание оборудовано 12 групповыми ячейками полного дня пребывания (ясельными, младшего и среднего возраста, старшими), а также залами для физкультурных и музыкальных занятий, служебными, бытовыми, административными и медицинскими помещениями, пищеблоком, постирочной, техническими помещениями для инженерного обеспечения здания.

Напомним, что под контролем министерства строительства Новосибирской области в текущем году в регионе запланировано строительство 14 детсадов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В целом на строительство объектов дошкольного образования в 2019 году предусмотрено финансирование порядка 1,8 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета в сумме около 500 млн рублей, областного бюджета – более 1,2 млрд рублей.

Работы по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях региона ведутся, в том числе, в рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» государственной программы РФ «Развитие образования».

Для справки

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

В рамках федерального проекта «Демография» для решения вопроса доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Новосибирской области запланировано строительство ещё 27 детских садов, на эти на цели только из федерального бюджета на период до 2021 года Новосибирской области выделено свыше 3,3 млрд. рублей.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.