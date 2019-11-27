Украл бутылку коньяка 18-летний бомж в магазине Бердска

За минувшие сутки в Новосибирской области раскрыты пять фактов грабежей. Бердский хулиган имеет несколько судимостей. Его задержал экипаж ППС на ул. Лелюха.

Полицейские постоянно патрулируют улицы города

В минувшие сутки в полицию поступили пять сообщений о грабежах, сообщили сегодня, 27 ноября, в региональном управлении МВД. Преступления были совершены в Бердске, Барабинском, Татарском, Тогучинском и Черепановском районах.

26 ноября в Бердске в магазине по улице Лелюха мужчина открыто похитил с прилавка бутылку коньяка. Работники магазина сообщили о случившемся в полицию. По приметам сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимого 18-летнего молодого человек без определенного места жительства. В настоящее время задержанный привлечен к административной ответственности по ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В тот же день в Татарске 36-летний подозреваемый в ходе распития спиртных напитков похитил у потерпевшего наручные часы. При аналогичных обстоятельствах житель поселка Горный Тогучинского района отобрал у своего знакомого мобильный телефон. В Черепаново полицейские задержали 26-летнего местного жителя, который попытался похитить из магазина планшетный компьютер.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Проводится расследование