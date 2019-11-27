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Погиб водитель «Жигулей» в ДТП с грузовиками MAN и Mercedes в Новосибирске

16:45 27.11.2019 Фото: МВД по НСО
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Сначала ВАЗ врезался в попутную фуру, вылетев от удара на встречку столкнулся с другим большегрузом. «Жигули» разорвало.

Погиб водитель Жигулей в ДТП с грузовиками MAN и Mercedes в Новосибирске
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кировском районе

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего в Кировском районе Новосибирска, сообщили в среду в управлении МВД по Новосибирской области.

26 ноября в 22:40 40-летний житель Коченевского района, управляя автомобилем ВАЗ-2106, двигался по улице Петухова со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев в направлении улицы Громова. В пути следования у дома № 69 по улице Петухова водитель «Жигулей» совершил столкновение с фурой Man, который двигался в попутном направлении.

После этого он совершил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes. В результате дорожной аварии водитель ВАЗ-2106 от полученных травм скончался на месте. Водители грузовых транспортных средств не пострадали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Погиб водитель Жигулей в ДТП с грузовиками MAN и Mercedes в Новосибирске
Погиб водитель Жигулей в ДТП с грузовиками MAN и Mercedes в Новосибирске
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