Инсульт и операцию на головном мозге перенесла 7-летняя школьница из Бердска

Врачи не могли поверить, что у ребенка может быть такой диагноз. Обследование подтвердило.

Самое главное для родителей — это то, чтобы их дети были здоровы и счастливы

Акция «Всем миром», средства от которой будут направлены на нужды 32 детям-инвалидам, пройдет 30 ноября в Бердске. Каждый из ребятишек получит именно ту помощь, в которой нуждается. Любой из них имеет свою историю болезни. Как и второклассница Иринка из школы №12.

В прошлом году страшный случай с милой девчушкой стал своего рода сенсацией в нашем городе. В 7 лет врачи поставили ей диагноз «ишемический инсульт». Родители девочки Марина и Евгений до сих пор с содроганием вспоминают тот день, когда им казалось, что дочь умирает у них на руках.

В августе 2018 года Иришка вместе с родными гостила у бабушки в Усть-Тарке. Накануне отъезда, 22 августа, родители девочки собирали сумки, чтобы отправиться домой. Оставалась неделя до 1 сентября. Именно в этот день Ирина должна была отправиться первый раз в первый класс. Так что к этому важному событию нужно было подготовиться и самой дошкольнице, и ее родителям. Но все пошло не так, как планировали.

Ира подошла к матери и пожаловалась на головную боль. Мама потрогала лобик — температуры не было. Отправила дочь полежать.

— Захожу домой с огорода, слышу Ира плачет. Подошла к ней, чтобы таблетку дать. И не могу ее поднять. У нее глаза полузакрытые, разговаривать не может. Рот «уехал» в сторону. Отец просит: «Ира, сожми мне руку». Правой ручонкой сжимает, а левая вообще не реагирует. Мы звоним в «скорую». Нас сразу привезли в реанимацию. Когда мы только вошли в приемный покой, то с мужем сразу подумали на инсульт, хотя у нас и нет медицинского образования. Я где-то читала, что при инсульте нужно попросить человека улыбнуться. Прошу ее об этом, а она не может улыбаться. Муж спрашивает у молодых фельдшеров: «Неужели инсульт?». А те, мол, да не может такого быть в этом возрасте. Врач, который нас принимал, сказал, что нам срочно нужен невролог, МРТ, КТ. Нас повезли на «скорой» в Татарск. Два дня провели в реанимации под капельницами и уколами. А затем реамобиль из облбольницы увез нас в Новосибирск, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Марина.

Более месяца Иринку лечили в неврологии областной больницы. Причину инсульта не нашли. После обследования в Центре нейрохирургии врачи поставили диагноз «мойа-мойа».

Болезнь мойа-мойа — редкое хроническое прогрессирующее заболевание сосудов головного мозга, для которого характерно медленное сужение просвета внутричерепных сегментов внутренних сонных артерий и начальных отделов передних мозговых артерий и средних мозговых артерий вплоть до их окклюзии. Яркая отличительная черта заболевания — формирование сети переплетающих сосудов на основании мозга, что на ангиограммах создает впечатление легкой дымки. Именно в переводе с японского «мойа-мойа» означает «клубок дыма».

В январе этого года Иринке сделали пересадку сосуда в головном мозге. Операция длилась пять с половиной часов. Марине ночь после операции показалась самой долгой в ее жизни.

— У нас был здоровый ребенок. Ира ходила на танцы. Сейчас физические нагрузки ей противопоказаны. Плохо действуют левые рука и нога. Она не может даже сделать какие-то элементарные вещи — завязать шнурок, застегнуть пуговицы. Нам никто не говорит, можно ли вернуть нормальную функцию руке и ноге. Только работать, работать и еще раз работать.

Все в семье подчинено реабилитации Ирины: массажу, иглоукалыванию, ЛФК и прочему. Младшей 6-летней дочери родителям удается уделять не так уж много внимания. Ею, в основном, занимается Евгений. Марине с болезнью дочери пришлось изменить свои планы. Она собиралась выходить на работу после того, как отправит Ирину в 1 класс. Так что в семье работает только папа. Плюс пособие по ходу за ребенком и пенсия по инвалидности. Деньги не такие уж и большие. Немалая часть семейного бюджета уходит на реабилитацию.

Когда в семье произошло несчастье, супругам очень помогли не только родственники, но и посторонние люди. Хотя они ничего не просили.

— В сентябре мы с Ириной должны были ехать на губернаторский прием первоклассников — нас направляли из детсада. Звоню воспитательнице, реву, объясняю, что не сможем поехать. Она потом перезванивает и спрашивает, не против ли я, если в детсаду поставят коробочку для сбора пожертвований. А в школе какие молодцы. Учительница 2 сентября приехала к нам в областную больницу и привезла подарки. На 1 сентября она записывала видео для учеников, где говорилось, что в классе еще должна учиться Ирина, но она в больнице. Класс хорошо поддержал. Деньги сдавали. Друзья, родственники помогли, — со слезами благодарности вспомнила Марина.

Марина и Евгений знают о мойа-мойа практически все. И то, что при таком заболевании у детей бывает и по четыре, и по семь инсультов. Родители уповают только на то, чтобы у дочери не стал сужаться другой сосуд в головном мозге.

Ирина не единственный ребенок в Новосибирской области, перенесшая инсульт. У нее есть два товарища по несчастью.

Родители не один раз задавали вопрос врачам, можно было бы их дочери избежать инсульта.

Невозможно, отвечали доктора. Никто не будет делать здоровому ребенку МРТ.

По словам Марины, мойа-мойа впервые диагностировали в 1986 году в Японии, поэтому и название у него японское. В этой стране в диспансеризацию обязательно входит МРТ. В России такого нет.

Единственное, что говорит о болезни Иринки, то это бледность. Она улыбчивый и общительный ребенок. Непоседа. Хвалится, что вчера получила три пятерки. Ей нравятся уроки музыки, рисования, по окружающему миру. И не очень девочка любит математику.

Ирина помнит, как с ней случился инсульт, только потом были небольшие моменты «не помню». Говорит о том, что ей в больнице каждый день ставили уколы. А Центр нейрохирургии запомнился тем, что там очень вкусно кормили. Теперь ей многое чего нельзя делать. Не находиться долго на солнышке. В жару больше сидит дома. И еще ей постоянно нужно разрабатывать пострадавшие при инсульте руку и ногу. И это не из приятных процедур.

— Ирина у нас молодец. Держится. У нее есть мужество и желание выкарабкаться, — похвалил дочь Евгений.