Инвестиции в село: IV агропродовольственный форум открыл в Новосибирске губернатор Андрей Травников

Развитие сельских территорий и инвестиции в АПК глава региона назвал важнейшей задачей и 13-м нацпроектом. Госпрограмма начинает действовать с 2020 года. И Новосбирская область уже направила свою заявку.

Губернатор Андрей Травников на агрофоруме

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов приветствовали участников и гостей IV Новосибирского агропродовольственного форума и международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Масштабное событие отрасли, организованное Правительством Новосибирской области, проходит в регионе 27-29 ноября.

Форум традиционно станет экспертной площадкой для подведения итогов сельскохозяйственного года и обсуждением планов дальнейшего развития, отметил Губернатор. В Новосибирской области в этом году было сделано многое: и в плане сельскохозяйственных работ, и в плане организационных мероприятий.

«Мы серьезно продвинулись по переработке молока, по развитию мощностей по хранению, обработке, по отгрузке зерновых. В этом году проделана тщательная выверенная работа по донастройке, по совершенствованию регионального законодательства в сфере предоставления мер поддержки из областного бюджета нашим сельхозпроизводителям», — перечислил глава региона.

Также была внедрена информационная система «Господдержка АПК», введен механизм подписания электронной цифровой подписью. Сегодня подать заявку на получение господдержки новосибирские аграрии могут дистанционно, в электронном виде.

Среди ключевых задач, которые предстоит решить в регионе в ближайшие годы, Губернатор назвал повышение эффективности сельхозпроизводства. Уже сегодня АПК Новосибирской области является привлекательным как для местных инвесторов, так и для инвесторов из других регионов. На территории региона идет реализация десяти инвестпроектов на общую сумму 63 млрд рублей, 109 инвестпроектов стоимостью до 100 млн рублей каждый на общую сумму около 3,4 млрд рублей.

«Тем не менее задачи по повышению эффективности актуальны, также, как и задачи по расширению нашего экспортного потенциала и увеличению объема поставки за пределы не только региона, но и страны», — подчеркнул Андрей Травников.

Первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, приветствуя участников форума, отметил, что одним из вопросов станет обсуждение «дальнейшего роста экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции, которая производится в СФО». «Нам всем хотелось, чтобы маржинальность, доходность аграриев в ближайшие годы росла», — сказал он.

Также Андрей Травников и Джамбулат Хатуов ознакомились с экспозициями международной агропромышленной выставки «Сибирская аграрная неделя». Ее экспонентами в этом году стали 170 компаний из 35 российских регионов и девяти стран ближнего и дальнего зарубежья, которые представляют сельхозтоваропроизводителям новейшие образцы сельхозтехники, оборудование и материалы для переработки, хранения и упаковки сельхозпродукции, IT-решения и инновационные технологии в сельском хозяйстве.

На уличной экспозиции будет действовать выставка племенных животных «Сила Сибири» – коров молочных пород второй лактации, быков-производителей молочных и специализированных мясных пород, лошадей советской тяжеловозной породы, орловской и русской рысистой и верховых пород. Соревновательная программа будет включать в себя конкурс обвальщиков мяса птицы и хлебопеков, а также конкурс зоотехников-селекционеров и учетчиков по племенному делу. Для учащихся сельских школ пройдет конкурс по АгроНТИ, который направлен на вовлечение обучающихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, в работу над технологическими приоритетами Национальной технологической инициативы, через ознакомление с высокотехнологичными проектами в сельском хозяйстве.

13-й нацпроект

Важнейший приоритет Правительства региона – комплексное развитие сельских территорий и привлечение инвестиций в АПК. Об этом заявил Губернатор Андрей Травников, открывая пленарное заседание IV Новосибирского агропродовольственного форума.

В среднем, объем вложений в развитие села по различным программам – газификации, строительства и ремонта дорог, благоустройства и других – ежегодно превышает 10 млрд рублей, сообщил Андрей Травников. А в прошлом году, уточнил Губернатор, он превысил 13 млрд рублей без учета предоставленной поддержки сельхозтоваропроизводителям. В частности, по госпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» в селах региона за четыре года было построено почти 125 км газопроводов, около 98 км водопроводов, более 65 км автодорог, около 58 тысяч кв. метров жилья. Только по этой госпрограмме на создание комфортных условий для жизни в сельской местности было затрачено почти 2,5 млрд рублей.

Еще до старта национальных проектов в Новосибирской области была развернута масштабная работа по ряду других региональных программ. Так была запущена программа по строительству ФАПов на селе: по 20-25 в год. В прошлом году — до старта нацпроекта БКД 2.0, охватившего дороги не только агломераций, но и муниципальных районов — в регионе выделили дополнительно 1,5 млрд рублей на ремонт сельских автодорог. Это позволило дополнительно отремонтировать 117 километров в сельских районах области.

Сегодня вести работу по развитию сельских территорий Новосибирской области существенно помогают национальные проекты, отметил Губернатор. При этом не снижается и потребность в концентрации мероприятий, направленных на комплексное развитие сельских территорий, в одном документе. В этом году была утверждена государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая начинает действовать со следующего года.

«Мы называем эту программу тринадцатый национальный проект. Он позволит координировать многие мероприятия из разных программ, дополнить целевым финансированием отдельные важные региональные проекты по комплексному развитию сельских территорий», — акцентировал внимание Андрей Травников.

Среди задач программы — создание условий для обеспечения сельских жителей доступным и комфортным жильём, на развитие рынка труда, создание социальной инфраструктуры в сельских районах. Ранее глава региона сообщал, что Новосибирская область уже направила бюджетную заявку в Министерство сельского хозяйства РФ. Сейчас идет защита региональных проектов.

«Новосибирская область – лидер по активности в этом вопросе, — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. — Команда Губернатора настроена на то, чтобы реализовать как можно больше проектов, которые принципиально изменят социальную инфраструктуру сельских территорий. Проекты, представленные регионом, не только привлекательны по своей разноплановости, но демонстрируют комплексный подход власти к тому, чтобы изменить жизнь на селе».

Также первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ высоко оценил работу региональных властей по развитию АПК. «У Новосибирской области очень системный подход к реализации предложенной Губернатором программы развития АПК. Сегодня аграрии Новосибирской области переходят на цифровизацию, созданы все условия для технической модернизации. К таким ранее существовавшим преференциям со стороны государства, как скидка на приобретаемую отечественную сельхозтехнику, добавилась возможность покупки техники в лизинг. Регион активно включился в эту программу, и мы рассчитываем, что в ближайшие три года она позволит модернизировать весь парк новосибирской сельскохозяйственной техники», — подчеркнул Джамбулат Хатуов.

Второе – это доступность кредитов. Наш регион увеличил в текущем году объём выданных «коротких» кредитов на 10%, инвестиционных – на 30%. «Мы считаем, что этот инструмент (а льготный кредит позволяет быстро и конкретно дополнять все сегменты рынка) позволит очень быстро модернизировать перерабатывающую отрасль. Позитивный вклад в это – проведённый под непосредственным контролем Губернатора запуск после модернизации вашего Мелькомбината. Сегодня это предприятие – надёжный партнёр аграриев, закупающий 200 тысяч тонн зерна и имеющий потенциал в 400 тысяч тонн», — отметил первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ.

В рамках деловой программы, которая проходит в МВК «Новосибирск Экспоцентр», пройдет межрегиональное совещание по ветеринарии, во время которого эксперты обсудят вопросы обеспечения эпизоотического благополучия и внедрения электронной ветеринарной сертификации, пройдут заседание экспертно-консультационного совета МАСС по сельскому хозяйству, где рассмотрят ход реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», научная конференция о современном состоянии водных биоресурсов и конференция овощеводов Сибири и Дальнего Востока, семинары о развитии в Сибири органического сельского хозяйства, тенденциях рынка продукции «Халяль», молочного животноводства, выращивании высокомаржинальных культур, чипсового картофеля.

Для справки

В Новосибирской области в общей сложности до 2024 года благодаря реализации национальных проектов будет построено около 570 социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных сооружений, учреждений культуры.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволит привести в порядок около 950 км дорог в сельской местности. По федеральному проекту «Чистая вода» к 2024 году должно быть построены станции водоочистки, в трех селах, что позволит обеспечить качественной питьевой водой около 15 тысяч человек. К 2024 году в регионе должно быть благоустроено более 500 дворов в городах и поселках городского типа и почти столько же – общественных пространств по всей области.