27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Школу эвакуировали: Шарики ртути 7-классник раздал ученикам в Приморье

17:00 27.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Концентрация паров ртути в школе оказалась превышена в 80 раз. Школьник нашел банку с веществом в сгоревшем гараже. Прокуратура начала проверку.

Школу эвакуировали: Шарики ртути 7 классник раздал ученикам в Приморье
Ртуть есть, например, в некоторых градусниках

Большой объем ртути разлили в школе села Хороль в Приморье, люди из учебного заведения эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель организации, занимающейся утилизацией опасных отходов, «Примтехнополис». В администрации района отметили, что ртуть принес школьник.

«Концентрации очень высокие, более чем в 80 раз (превышают норму). Был разлив, они (в школе) самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная», — сказал собеседник.
По его словам, очистка здания специалистами займет не меньше недели.

«На перемене перед уроком физкультуры ученик 7 класса показал банку своим одноклассникам, решил, что надо поделиться содержимым, начал по капельке отливать им в руки, мы это увидели и всех сразу эвакуировали», — сказала РИА Новости начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.
По ее словам, точный объем разлитой ртути пока выясняется. «Она была в майонезной баночке, часть в ней и осталась. Четвертая -пятая часть банки вылилась. Мы все собрали, но есть микрочастицы, может, они в щели пола забились. Замеры (после очистки) проводились, повышенные дозы есть, но они не являются предельными. Школа сейчас не работает, закрыли, проведем демеркуризацию», — отметила она.

Абросимова уточнила, что пока выясняется, как мальчик нашел ртуть. «Предварительно, нашел ее в гараже, который когда-то сгорел. Они туда проникли через крышу, гараж не используется», — отметила Абросимова.

По ее словам, вероятно, в понедельник школа возобновит занятия. «Сейчас учеба идет дистанционно — через электронные дневники, ресурсы, Whatsapp создали возможность проходить учебный материал. Для старшеклассников — консультации в другой школе. Направила приказ на проведение дополнительных инструктажей, также чтобы привлечь органы УМВД, чтобы разъясняли ответственность», — сказала Абросимова.

Как сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина, прокуратура Приморья начала проверку после разлива ртути. «Проверка организована. Будет проверена работа компетентных органов профилактики несовершеннолетних», — сказала Дорожкина.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Детям не объясняли опасность ртути?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
18:45 27-11-2019
Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
БердскЗадержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
18:30 27-11-2019
Задержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске 1
18:15 27-11-2019
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
18:00 27-11-2019
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
17:52 27-11-2019
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
БердскНападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело 27
17:49 27-11-2019
Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
17:45 27-11-2019
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Бердск"Я как курица с птенцами": Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска
17:45 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
17:42 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?
17:31 27-11-2019
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?