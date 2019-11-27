Школу эвакуировали: Шарики ртути 7-классник раздал ученикам в Приморье

Концентрация паров ртути в школе оказалась превышена в 80 раз. Школьник нашел банку с веществом в сгоревшем гараже. Прокуратура начала проверку.

Ртуть есть, например, в некоторых градусниках

Большой объем ртути разлили в школе села Хороль в Приморье, люди из учебного заведения эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель организации, занимающейся утилизацией опасных отходов, «Примтехнополис». В администрации района отметили, что ртуть принес школьник.

«Концентрации очень высокие, более чем в 80 раз (превышают норму). Был разлив, они (в школе) самостоятельно убирали, теперь вся школа грязная», — сказал собеседник.

По его словам, очистка здания специалистами займет не меньше недели.

«На перемене перед уроком физкультуры ученик 7 класса показал банку своим одноклассникам, решил, что надо поделиться содержимым, начал по капельке отливать им в руки, мы это увидели и всех сразу эвакуировали», — сказала РИА Новости начальник управления народного образования администрации Хорольского района Алла Абсросимова.

По ее словам, точный объем разлитой ртути пока выясняется. «Она была в майонезной баночке, часть в ней и осталась. Четвертая -пятая часть банки вылилась. Мы все собрали, но есть микрочастицы, может, они в щели пола забились. Замеры (после очистки) проводились, повышенные дозы есть, но они не являются предельными. Школа сейчас не работает, закрыли, проведем демеркуризацию», — отметила она.

Абросимова уточнила, что пока выясняется, как мальчик нашел ртуть. «Предварительно, нашел ее в гараже, который когда-то сгорел. Они туда проникли через крышу, гараж не используется», — отметила Абросимова.

По ее словам, вероятно, в понедельник школа возобновит занятия. «Сейчас учеба идет дистанционно — через электронные дневники, ресурсы, Whatsapp создали возможность проходить учебный материал. Для старшеклассников — консультации в другой школе. Направила приказ на проведение дополнительных инструктажей, также чтобы привлечь органы УМВД, чтобы разъясняли ответственность», — сказала Абросимова.

Как сообщила РИА Новости представитель надзорного ведомства Виолетта Дорожкина, прокуратура Приморья начала проверку после разлива ртути. «Проверка организована. Будет проверена работа компетентных органов профилактики несовершеннолетних», — сказала Дорожкина.

Источник: РИА Новости