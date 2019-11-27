ЕГЭ на 100 баллов: как подготовится? Что сказать ребенку?

Настраивать ребёнка только на 100 баллов неправильно – психологически ему будет очень сложно. Если вы вселите ребёнку веру в себя, у него всё получится.

Будущее за тем, что часть работ можно будет сдать онлайн и потом при необходимости вторую часть письменно

Глава Рособрнадзора Сергей Сергеевич Кравцов ответил на основные вопросы, связанные с ЕГЭ.

Когда все будут сдавать английский?

Сергей Сергеевич, чего ждать выпускникам школ, будут ли изменения в правилах сдачи экзаменов?

Сергей Кравцов: Никаких изменений не будет, за исключением того, что увеличено на 40 минут время единого госэкзамена по химии, так как в задания вошёл реальный эксперимент. Обязательного ЕГЭ по истории в 2020 году не будет. Мы ввели всероссийские проверочные работы по истории в 11-х классах, чтобы понимать уровень знаний по предмету и совершенствовать его. Зато в 2020/2021 учебном году уже планируем проведение ЕГЭ по информатике на компьютерах. На днях завершилась репетиция новой модели экзамена по информатике в компьютерной форме. Она прошла успешно.

– Говорят, что скоро весь ЕГЭ можно будет сдавать онлайн, а задания будет индивидуально генерировать каждому школьнику «искусственный интеллект».

– Да, будущее за тем, что часть работ можно будет сдать онлайн и потом при необходимости вторую часть письменно. В этом много плюсов. Но мы должны быть максимально уверены, что эта технология не даст сбоев, задержки во времени. Самое главное – сможет ли онлайн-экзамен обеспечить нужное качество заданий? Сейчас их готовит огромный коллектив педагогов, методистов, учёных за год до самого экзамена, они проходят десятки экспертиз, чтобы соответствовать стандарту и быть одинаковыми по сложности для школьников в разных регионах. Не вернёмся ли мы вместе с переходом в онлайн к заданиям с выбором ответов? Мы три года назад отказались от тестовой части в ЕГЭ. Она сохранилась частично лишь в ЕГЭ по иностранному языку, что связано с требованиями международных стандартов. Возврат к такому формату негативно скажется на всей системе образования. Вопрос непростой, но мы над этим работаем.

– Волнует обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Точно ли придётся всем сдавать?

– Да, введение обязательного иностранного языка в ЕГЭ планируется в 2022 году. По­этому, конечно, нужно готовиться. Все спрашивают: это будет английский язык? Сразу отвечу – нет. Сегодня выпускник может выбирать из пяти языков – английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Скорее всего, экзамен будет на базовом и профильном уровне и состоять из устной и письменной частей. В 9-м классе обязательного введения экзамена по иностранным языкам не планируется. Сохранится прежняя модель: два предмета обязательных – русский язык и математика – и два по выбору.

Зачем столько проверок?

– Многие родители недоумевают: зачем так много всероссийских проверочных работ?

– Предложение ввести всероссийские проверочные работы прозвучало на одном из заседаний Совета Федерации. Пришли родители и сказали: сын или дочка учились на все пятёрки, а на ЕГЭ получает ­30–40 баллов. Выясняем: школьник действительно не знает математику, русский язык, химию и т. д., а в школе ставили пятёрки и четвёрки. По разным причинам: не хотели, может быть, портить настроение родителям. Для того и вводятся проверочные работы, чтобы вовремя диагностировать и ­устранять педагогические проблемы. К примеру, закончился 4-й класс – выпускники начальной школы сдают проверочную работу по математике, русскому языку, окружающему миру. А вы сразу можете посмотреть результаты: где, как нужно поработать со своим сыном или дочкой.

Что такое проверочная работа? Это итоговая контрольная. Но раньше их составляли сами школы и уровень сложности отличался. Сейчас задания разрабатываются на федеральном уровне в соответствии со стандартом.

– Как сдать ЕГЭ на 100 баллов?

– Цель хорошая, но, чтобы поступить в лучшие вузы страны, бывает достаточно и меньше. Настраивать ребёнка только на 100 баллов неправильно – психологически ему будет очень сложно. Если вы вселите ребёнку веру в себя, у него всё получится. В прошлом году два ученика набрали 400 баллов по четырём предметам – один из Курской области, другой из Екатеринбурга. Мы спросили – как так? Оказалось, родители постоянно занимались с ними. Водили в музеи, театры, на выставки. Давали мотивацию к обучению. И конечно, у них были очень хорошие учителя. Удивительно, но не было репетиторов. 35 ребят в прошлом году набрали 300 баллов на ЕГЭ по трём предметам. Ребята признавались, что просто спокойно пришли на экзамены и у них всё получилось. По­этому вот всем рекомендация: не волноваться, внимательно слушать организаторов, если задание непонятно, пропустить, сделать то, что знаешь, перенести на бланк. К сожалению, нередко дети забывают переносить ответы из черновика в чистовик, из-за чего снижается оценка. Потом приступить к более сложным заданиям.

– Так ли уж необходимы жёсткие меры контроля на экзаменах – видеокамеры, рамки металлоискателей?

– Это сделано для того, чтобы создать равные условия для всех школьников. Камеры обеспечивают открытость. Главное, чтобы экзамен проходил объективно. Потому что если кто-то воспользовался мобильным или шпаргалкой, а другой не смог это сделать, то дети в неравных условиях. Честная сдача очень помогает в жизни. Это первый взрослый экзамен в жизни. Если ты понимаешь, что государство обеспечивало честные, равные условия для всех, то поймёшь: и по жизни нужно идти честно.

Как исправить тройку?

– Родители будущих первоклашек интересуются: как выбрать школу для ребёнка?

– Для маленького ученика школа должна быть недалеко от дома. В начальной школе важен прежде всего учитель, а не рейтинги школы. Если есть возможность узнать отзывы других родителей, пообщаться с педагогами заранее, это нужно сделать. Важно, чтобы учитель был добрый, любил детей, мог правильно сориентировать родителей, если возникают проблемы с учёбой. Все дети хотят идти в школу. Потом уже возникает нежелание учиться. Очень важно мотивацию не сбить. В целом система школьного образования в стране соответствует мировому уровню. У России самые лучшие в мире результаты международного исследования по качеству начальной школы.

– Как быть, если ребёнок получил тройку или двойку?

– Расскажу про свой опыт. Дочка перешла в 5-й класс. Учится хорошо. Как-то пришла из школы очень грустная и рассказала, что ей поставили тройку. В первый раз она получила такую оценку и очень переживала. Оказалось, она забыла прочитать книжку. Я посоветовал ей книжку прочитать, подойти к учителю и попросить пересдать урок. Она так и сделала и получила хорошую оценку. Поэтому совет родителям: ни в коем случае не ругать детей. С точки зрения педагогики важно всегда поддерживать своего ребёнка. Что такое оценка? Это как градусник. Она показывает уровень освоения предмета. Если тройка или двойка, значит, есть отставание, что-то не усвоил ребёнок. И надо просто дать возможность повторить материал, сдать заново, чтобы пробелов не образовывать.

– С вузами тоже вопрос. Несколько лет назад их начали массово закрывать. Как не попасть в такой «некачественный» вуз?

– У нас действительно были серьёзные проблемы в 2013 г., когда в РФ насчитывалось 2,5 тыс. вузов и филиалов, в том числе 500 негосударственных. Сейчас почти вполовину меньше. Мы сократили сеть, которая просто продавала дипломы. И сегодня высшие учебные заведения, которые прошли проверки Рособрнадзора, дают качественное образование. Поэтому, выбирая вуз, нужно прежде всего посмотреть, была ли проверка у вуза, не лишён ли он аккредитации на выбранную образовательную программу. Если этого нет, то можно спокойно поступать в этот вуз, учиться, заканчивать и успешно жить.

Источник: АиФ