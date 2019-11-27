Сносят старейшую баню 1955 года постройки за 600 тыс. рублей на ул. Комсомольской в Бердске

Сносят старейшую общественную баню на ул. Комсомольской Бердска сегодня, 27 ноября. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», власть Бердска на это потратит 600 тыс. рублей. Баня была построена в 1955 году и находилась в аварийном состоянии.
Баня признана непригодной для пользования в январе 2019 года. Снос поручили бердскому управлению капитального строительства. После этого здание снимут с кадастрового учета и прекратится право собственности на баню за Бердском. Еще в сентябре управление финансов обязали выделить деньги на снос старой бани «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год».
Как относятся жители к сносу здания «Курьер. Среда. Бердск» выяснил у прохожих.
— Жалко очень, мы с подругой сюда ходили всегда. Грязновато там было, но зимой без бани плохо. Нужна баня. Коллектив последнее время был хороший. Работали люди пожилые, убирали как могли, ну а ремонт они конечно сделать не могли, — сказала Надежда Гринькова.
— Так она же с 1955 года! Жалко, конечно. Связано с ней много, ходили туда. Дочь ходила. Но последнее время она уже была холодная вся, — сказала Галина Николаевна.
— Я не ходил туда, ну а что там жалеть — она бы сама завтра упала. Там последнее время люди без определенного места жительства находились, — сказал прохожий мужчина.
Уже в 2020 году мэрия собирается построить новую общественную баню на месте бывшего «цыганского» барака — на земельном участке в районе дома № 8 по ул. Суворова. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Здание останется муниципальным и будет построено на местные деньги, но потом ее сдадут в аренду.
— Планируется, что баня, рассчитанная на 30 человек, будет площадью в 906 квадратных метров. На стотысячное население бань не хватает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.
Сейчас в Бердске работают две муниципальные бани: в Микрорайоне и Новом поселке.
Автор видео Алена Романцова.
Безусловно жаль в городе столько саун а бань нету...
почему на диване провалялись и не сбили цену, предоставив свои услуги? Все ждем когда "кто нибудь" все сделает за копейку, а мы только критиковать и ворчать будем?