Сносят старейшую баню 1955 года постройки за 600 тыс. рублей на ул. Комсомольской в Бердске

Здание бани разламывают экскаватором и грузят обломки фронтальным погрузчиком. Его признали аварийным в январе 2019 года. Уже в 2020-м планируют построить новую городскую баню в другом месте.

Техникой разламывают здание старейшей бани Бердска

Сносят старейшую общественную баню на ул. Комсомольской Бердска сегодня, 27 ноября. Напомним, как писал «Курьер. Среда. Бердск», власть Бердска на это потратит 600 тыс. рублей. Баня была построена в 1955 году и находилась в аварийном состоянии.

Баня признана непригодной для пользования в январе 2019 года. Снос поручили бердскому управлению капитального строительства. После этого здание снимут с кадастрового учета и прекратится право собственности на баню за Бердском. Еще в сентябре управление финансов обязали выделить деньги на снос старой бани «в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год».

Как относятся жители к сносу здания «Курьер. Среда. Бердск» выяснил у прохожих.

— Жалко очень, мы с подругой сюда ходили всегда. Грязновато там было, но зимой без бани плохо. Нужна баня. Коллектив последнее время был хороший. Работали люди пожилые, убирали как могли, ну а ремонт они конечно сделать не могли, — сказала Надежда Гринькова.

— Так она же с 1955 года! Жалко, конечно. Связано с ней много, ходили туда. Дочь ходила. Но последнее время она уже была холодная вся, — сказала Галина Николаевна.

— Я не ходил туда, ну а что там жалеть — она бы сама завтра упала. Там последнее время люди без определенного места жительства находились, — сказал прохожий мужчина.

Уже в 2020 году мэрия собирается построить новую общественную баню на месте бывшего «цыганского» барака — на земельном участке в районе дома № 8 по ул. Суворова. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. Здание останется муниципальным и будет построено на местные деньги, но потом ее сдадут в аренду.

— Планируется, что баня, рассчитанная на 30 человек, будет площадью в 906 квадратных метров. На стотысячное население бань не хватает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по экономике Жанна Шурова.

Сейчас в Бердске работают две муниципальные бани: в Микрорайоне и Новом поселке.

Автор видео Алена Романцова.