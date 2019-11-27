27.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

17:45 27.11.2019 Фото: pixabay.com
0

Кипрская газета назвала имена лишенных «золотых паспортов» 26 россиян. Одной из причин стал розыск по линии Интерпола,

Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Кипрская газета назвала имена лишенных «золотых паспортов» россиян

Газета Politis узнала имена россиян, которых решили лишить «золотых паспортов» Кипра. В списке, опубликованном изданием, есть миллиардер Олег Дерипаска, двое финансистов и их родственники.

Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере от 27 ноября.

В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Таким образом всего, по информации газеты, «золотых паспортов» Кипр лишает десять россиян (а также восемь камбоджийцев, пятерых китайцев, двоих кенийцев и малазийца, говорится в публикации).

В начале ноября власти Кипра сообщили, что решили отозвать 26 «золотых паспортов». Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которые предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии.

Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.

Одной из причин лишения 26 человек гражданства Кипра стал розыск по линии Интерпола, говорил министр внутренних дел республики Константинос Петридис. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012-го по 2017 год. Как утверждал телеканал AlphaNews, другой причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.

Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена, и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
18:45 27-11-2019
Отчим-изувер ставил коленями на гречку и избивал 8-летнего пасынка в Омске в воспитательных целях
БердскЗадержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
18:30 27-11-2019
Задержали 20 пьяниц за неделю полицейские в Бердске
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске 1
18:15 27-11-2019
Похитившего 9-летнюю девочку сексуального маньяка на Toyota Vista арестовали в Иркутске
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
18:00 27-11-2019
Командир впал в ступор: из-за ошибки летчиков рухнул Boeing в Ростове-на-Дону. Погибло 62 человека
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
17:52 27-11-2019
Пособие по беременности: от чего зависит размер декретных?
БердскНападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело 27
17:49 27-11-2019
Нападение на врача: За сломанную руку экс-начмеду Шахатовой СК возбудил уголовное дело
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
17:45 27-11-2019
Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства
Бердск"Я как курица с птенцами": Молили о домашнем аресте обвиняемый в продаже Mitsubishi Outlander наркоторговца экс-начальник следствия МВД Зорин и его подельники в суде Бердска
17:45 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
17:42 27-11-2019
Закуска к хорошему коньяку: лимон, шоколад, сигары
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?
17:31 27-11-2019
Какие опасные инфекции можно подцепить при посещении больницы?