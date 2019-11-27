Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства

Кипрская газета назвала имена лишенных «золотых паспортов» россиян

Газета Politis узнала имена россиян, которых решили лишить «золотых паспортов» Кипра. В списке, опубликованном изданием, есть миллиардер Олег Дерипаска, двое финансистов и их родственники.

Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере от 27 ноября.

В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей. Таким образом всего, по информации газеты, «золотых паспортов» Кипр лишает десять россиян (а также восемь камбоджийцев, пятерых китайцев, двоих кенийцев и малазийца, говорится в публикации).

В начале ноября власти Кипра сообщили, что решили отозвать 26 «золотых паспортов». Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которые предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии.

Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.

Одной из причин лишения 26 человек гражданства Кипра стал розыск по линии Интерпола, говорил министр внутренних дел республики Константинос Петридис. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012-го по 2017 год. Как утверждал телеканал AlphaNews, другой причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.

Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена, и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей.